Физиогномист о чувствах Болдуина после трагедии: «Он вляпался, старается понравиться»

Светлана Филатова оценила фото, на котором известный голливудский актер запечатлен почти сразу после трагедии, и объяснила в беседе с 5-tv.ru, что он чувствовал в тот момент.

Американский актер Алек Болдуин в четверг, 21 октября, во время съемок нового фильма выстрелил в оператора и режиссера. По случайности винтовка была не холостыми патронами. Оператор Галина Хатчинс скончалась в тот же день, режиссер Джоэл Соус был тяжело ранен, но уже выписан из больницы. В беседе с 5-tv.ru физиогномист Светлана Филатова проанализировала первую фотографию Болдуина, сделанную после трагедии, и рассказала, что испытывает и чувствует актер.

«На фото, где он разговаривает по телефону, видно что он старается понравиться, потому что корпус наклонен, голова склонена услужливо так, на лице печаль. Он изо всех сил старается что-то уладить, что-то решить, причем, принижая себя при этом. Но готов, в общем, на все — лишь бы как-то этот вопрос уладить», — пояснила Филатова.

Кроме того, физиогномист объяснила и реакцию актера. Ведь сразу после случившегося коллеги застали актера в убитом состоянии и со слезами на глазах.

«Может быть, это просто шоковая реакция на произошедшее. Он крайне подавлен, испуган и сейчас готов на все лишь бы вопрос как-то уладить, решить. Он понимает, что вляпался, понимает плачевность своего состояния», — добавил специалист по мимике лица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как президент гильдии каскадеров РФ прокомментировал трагедию с Болдуином.