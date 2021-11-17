«Вылечить невозможно»: PR-директор Бузовой о сильных болях телеведущей

Представитель звезды упрекнул хейтеров в том, что они не ценят усилий знаменитости, которая жертвует здоровьем ради творчества.

Телеведущая Ольга Бузова известна своей неутомимой работоспособностью. График девушки расписан по минутам, так, что даже на решение серьезных проблем со здоровьем времени не остается.

Причем, как отметил PR-директор звезды Антон Богославский, у селебрити множество травм, которые требуют медицинского вмешательства. Недавно поклонники знаменитости поинтересовались, удалось ли экс-звезде «Дома-2» вылечить руку, которую она повредила во время участия в одном из проектов.

«Это сложная для нас история. У Оли действительно серьезная проблема с рукой. Недавно снова пришлось делать МРТ (Магнитно-резонансную томографию — Прим. Ред.), чтобы понять, в чем проблема. Сейчас за Олей смотрят врачи. Любое напряжение на кисть противопоказано», — сообщил Богославский в сториз Instagram.

Instagram @anton_bo

Как стало известно, телеведущая в процессе съемок в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период» Бузова получила и другие повреждения, которые и по сей день доставляют ей сильную боль, пишет StarHit.ru. Причем по словам PR-директора, теперь полностью вылечить их уже не получится, так как время упущено.

Высказываясь по этой теме, представитель звезды также упрекнул хейтеров в том, что они не могут по достоинству оценить те жертвы, на которые девушка идет ради творчества. Между тем весь негатив звезда принимает очень близко к сердцу.

«К сожалению, некоторые не думают об этом и готовы ради своей мимолетной выгоды растаптывать все, что Оля для них сделала. Бог им судья!» — в сердцах высказал Богославский.

Действительно, стойкости Бузовой, которую она демонстрирует в ответ на нескончаемые потоки критики можно позавидовать. Только недавно в связи с конфликтом знаменитости с МХАТом, у которого телеведущая требует выплаты денег, не заплаченных из-за отмены показов спектакля с ее участием «Чудесный грузин», шоу-бизнес жестко осудил ее позицию.

К примеру, актриса Яна Поплавская призналась, что поражена требованиями звезды о гонорарах, ведь она не сделала ничего «сверхъестественного», чтобы ее заслуги были отмечены баснословным вознаграждением. Также звезда фильма «Про Красную шапочку» добавила, что поющей ведущей не место на сценах театров, где люди за культуру проливали пот и кровь.

К слову, даже 66-летняя экс-супруга известного ловеласа Прохора Шаляпина раскритиковала театральные порывы телезвезды на знаменитой сцене. Недавно сбежавшая из-под венца Лариса Копенкина заявила, что считает не допустимым показывать зрителям непрофессионального актера, который «заставляет молодежь деградировать». Интересно, что бывший возлюбленный любительницы эпатажа придерживается в этом вопросе кардинально противоположного мнения и встал на защиту поющей телеведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Никас Сафронов и Прохор Шаляпин публично повздорили из-за Ольги Бузовой.