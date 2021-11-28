Друг Хлебниковой: знаменитости не откликнулись на призыв сдать кровь для артистки

Близкий друг исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой Александр Белов резко высказался в адрес ее коллег по сцене. Он заявил, что на призыв врачей сдать кровь для скорейшего выздоровления певицы не откликнулась ни одна звезда. Все, кто помог Хлебниковой, неизвестные люди, которые действительно сострадают знаменитости.

«Сдают люди неравнодушные. Никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Никто этого не сделал. Я вот этому поражаюсь», — заявил музыкант в эфире НТВ.

Белов добавил, что даже если кровь именно для Марины Хлебниковой сдадут не в достаточном количестве, то в отделении трансфузиологии НИИ имени Склифосовского есть достаточный запас.

Кроме того, друга певицы возмутили новости якобы о том, что в момент пожара Хлебникова была пьяна. Он категорически не согласен с этим. По его словам, он никогда не видел певицу в нетрезвом виде, она всегда пила чай.

Марина Хлебникова оказалась в больнице после пожара в ее квартире. Что послужило причиной возгорания, пока установить не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Виктория Боня о пострадавшей Хлебниковой.