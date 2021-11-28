Дина Гарипова поблагодарила за все своего наставника в «Голосе» Градского

|
Артем Зайцев
1 110

Победительница сезона шоу 2012 года поделилась чувствами к своему бывшему творческому руководителю.

Дина Гарипова поблагодарила за все своего наставника в «Голосе» Градского

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Тема:
Умер Александр Градский

Участница музыкального конкурса «Евровидение-2013» Дина Гарипова выразила благодарность Александру Градскому за вклад в ее становление на творческом пути. Своими чувствами певица поделилась с подписчиками в Instagram.

«Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить вас. Спасибо за все», — рассказала она в сообщении.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dина Гарипова (@dinagaripova)

Певица Дина Гарипова стала победительницей шоу «Голос» в 2012 году. В данном сезоне она выступала под началом композитора Александра Градского. Благодаря опыту и мудрому руководству музыканта девушка смогла достичь подобных высот мастерства и даже в 2013 году стала представителем России на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Александр Градский умер ночью 28 ноября. Причиной смерти, по данным 5-tv.ru, стал инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поэт Степанцов рассказал о вкладе Градского в российскую культуру.

Тема:
Умер Александр Градский
28 нояб
Лепс высказался об уходе из жизни Градского: «Бог выбирает лучших»
28 нояб
«Он мой герой»: Агутин рассказал о последней переписке с Александром Градским
28 нояб
Гагарина о профессионализме Градского: «Абсолютный перфекционист в музыке»
28 нояб
«Уходят легенды»: москвичи несут цветы к театру «Градский Холл»
28 нояб
Миро оценила шансы на наследство молодой вдовы Градского: «Как ей теперь жить?»
28 нояб
Путин выразил соболезнования родным и близким Градского
28 нояб
«Булгаковский Мастер»: Розенбаум рассказал о жизненных принципах Градского
28 нояб
Кинчев назвал ушедшего из жизни Градского добрым и ироничным человеком
28 нояб
Кончаловский считает музыку Градского — ключом успеха «Романса о влюбленных»
28 нояб
Певец Буйнов о композиторе Градском: «Не стеснялся ломать правду и идти напролом»
-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.59
0.99 84.95
1.27
Как назвать девочек-Близнецов, чтобы они стали успешными в жизни

Последние новости

18:11
Лепс высказался об уходе из жизни Градского: «Бог выбирает лучших»
17:55
Марина Зудина показала трогательное фото Павла Табакова с годовалой дочерью
17:39
«Он мой герой»: Агутин рассказал о последней переписке с Александром Градским
17:34
Гагарина о профессионализме Градского: «Абсолютный перфекционист в музыке»
17:20
«Уходят легенды»: москвичи несут цветы к театру «Градский Холл»
17:07
Миро оценила шансы на наследство молодой вдовы Градского: «Как ей теперь жить?»

Сейчас читают

«Суперзвезда»: Бари Алибасов рассказал, каким был в жизни Александр Градский
Ничто не проходит бесследно: жизнь и смерть Александра Градского
Как по ладоням определить высокий уровень сахара в крови
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа