Дина Гарипова поблагодарила за все своего наставника в «Голосе» Градского

Участница музыкального конкурса «Евровидение-2013» Дина Гарипова выразила благодарность Александру Градскому за вклад в ее становление на творческом пути. Своими чувствами певица поделилась с подписчиками в Instagram.

«Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить вас. Спасибо за все», — рассказала она в сообщении.

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Певица Дина Гарипова стала победительницей шоу «Голос» в 2012 году. В данном сезоне она выступала под началом композитора Александра Градского. Благодаря опыту и мудрому руководству музыканта девушка смогла достичь подобных высот мастерства и даже в 2013 году стала представителем России на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Александр Градский умер ночью 28 ноября. Причиной смерти, по данным 5-tv.ru, стал инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поэт Степанцов рассказал о вкладе Градского в российскую культуру.