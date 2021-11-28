Дина Гарипова поблагодарила за все своего наставника в «Голосе» Градского
Победительница сезона шоу 2012 года поделилась чувствами к своему бывшему творческому руководителю.
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Участница музыкального конкурса «Евровидение-2013» Дина Гарипова выразила благодарность Александру Градскому за вклад в ее становление на творческом пути. Своими чувствами певица поделилась с подписчиками в Instagram.
«Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить вас. Спасибо за все», — рассказала она в сообщении.
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Певица Дина Гарипова стала победительницей шоу «Голос» в 2012 году. В данном сезоне она выступала под началом композитора Александра Градского. Благодаря опыту и мудрому руководству музыканта девушка смогла достичь подобных высот мастерства и даже в 2013 году стала представителем России на музыкальном конкурсе «Евровидение».
Александр Градский умер ночью 28 ноября. Причиной смерти, по данным 5-tv.ru, стал инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поэт Степанцов рассказал о вкладе Градского в российскую культуру.
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