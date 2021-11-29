Градского хотят увековечить на малой родине в Челябинской области
Маэстро скончался в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни.
Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Именем музыканта и поэта Александра Градского хотят назвать улицы и сквер на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области. Кроме того, планируется в память о нем установить мемориальную доску.
«В течение недели планируем проработать вопрос о выборе сквера, который мы могли бы назвать именем Александра Градского. Копейчане уважают и любят этого великого певца и композитора, и все знают, что его ранее детство прошло в Копейске», — рассказали журналистам URA.RU в администрации города.
Источник издания также отметил, что в мэрии обсуждают инициативу учредить в честь композитора музыкальный конкурс.
Поклонники творчества легенды отечественной эстрады уже начали призывать руководство Копейска принять меры по увековечиванию памяти звездного земляка. Они просят назвать в честь народного артиста России улицу или установить ему бюст.
Композитор, певец и поэт Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября, ему было 72 года. Последние дни жизни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитость не удалось. Причиной смерти, как выяснил 5-tv.ru, стал инфаркт головного мозга.
Александр Градский — советский и российский певец, мультиинструменталист, поэт и композитор. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а в 1999 году стал народным артистом РФ. Он руководил театром «Градский Холл», а также являлся наставником популярного музыкального шоу «Голос».
Как писал 5-tv.ru ранее, прощание с маэстро пройдет 1 декабря в московском театре «Градский Холл».
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