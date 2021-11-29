Власти Москвы выбрали нового худрука театра «Градский Холл»

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Виктория Андреева
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Бывший глава культурного учреждения — поэт, певец и композитор Александр Градский — умер 28 ноября. Продолжит дело гения его близкий друг.

Власти Москвы выбрали нового худрука театра «Градский Холл»

Фото: YouTube @Градский Холл

Тема:
Умер Александр Градский

Народный артист России, композитор Алексей Рыбников временно назначен художественным руководителем театра «Градский холл», некогда принадлежащего певцу и композитору Александру Градскому. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

72-летнего Александра Борисовича не стало 28 ноября. Около 2:00 он скончался в больнице от тяжелых последствий инфаркта головного мозга. Комментируя свое назначение, Рыбников признался, что не мог поступить иначе и отказаться от должности в такое тяжелое время.

«Театры с современным вокальным репертуаром — это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической для нас всех ситуации», — высказался композитор.

Алексей Рыбников назвал покойного Александра Градского ярчайшей творческой личностью, которая почти полвека создавала уникальные проекты, развивая музыкальную сферу. Композитор сообщил, что известие о смерти товарища было для него глубоким потрясением, но он сделает все возможное, чтобы дело маэстро продолжало жить.

Театр «Градский Холл» открыл свои двери в 2015 году. Это — реконструированное здание бывшего кинотеатра «Буревестник» в Замоскворечье. Помещение Александру Борисовичу предоставили еще в далеком 1991 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с любимой женщиной Александра Градского после его смерти.

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