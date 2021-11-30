Рождественская о странном знакомстве с Градским: «Не боишься — я же бабник?»
Звезда советской эстрады тяжело переживает смерть маэстро. Для нее Александр Борисович навсегда останется добрым и лучшим другом.
Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Для заслуженной артистки России Жанны Рождественской смерть поэта-песенника Александра Градского — личная трагедия. Звезда дружила и сотрудничала с гением почти полвека. О нем остались лишь самые лучшие воспоминания, а первое знакомство — отдельная, почти романтичная история.
«Я благодарна за все»
В интервью Андрею Малахову Рождественская призналась, что влюбилась в Градского, услышав его «Песню о корабле» в кинофильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Молодую артистку так впечатлила композиция, что она тут же поехала к композитору Эдуарду Артемьеву, написавшему трек, с просьбой сотворить и для нее что-то масштабное. Тот направил Жанну Германовну прямиком к Александру Борисовичу.
«Он сказал, что песни не пишет и отправил к Градскому. Я приезжаю к Шурику, открывается дверь, и выходит бабушка его. Потом выходит Шурик в трусах. Говорит: «Чего приперлась?». Я: «За песнями». Он: «Ну заходи тогда. А чего одна? Не боишься? Я же бабник!». Я: «Ну извините!» — процитировала первый диалог с маэстро певица и расплылась в приятной улыбке.
С тех пор на протяжении 50 лет Рождественская и Градский были неразлучны. Она выступала у него на «разогреве», а он просил ее всякий раз стоять за кулисами, чтобы «напитаться дурманящей энергией».
«Мне так радостно, я так счастлива, что с этим великим человеком столько времени проездила почти всю страну. Я ему благодарна за все, за все, что он сделал», — с грустью подытожила звезда.
URA.RU напоминает, что народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября. За два дня до трагедии 72-летний музыкант почувствовал себя плохо: в глазах темнело, а ноги совсем не слушались. Попросив близких довести до ванны, Александр Борисович вдруг упал и не приходил в сознание около часа. Затем — экстренная госпитализация, реанимация и смерть. Причина случившегося — инфаркт головного мозга на фоне осложнений после COVID.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему родные нарушили последнюю волю Александра Градского.
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