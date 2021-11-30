Дочь покойной Легкоступовой похвасталась округлившимся животом: «Я беременна!»

|
Виктория Андреева
1 259

Дочь Легкоступовой показала архивное фото в ожидании ребенка

Дочь покойной Легкоступовой похвасталась округлившимся животом: «Я беременна!»

Фото: Instagram @anetta_bril

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Анэтта Бриль заинтриговала поклонников неожиданным фото. Неужели решилась на третьего малыша?

Наследница покойной певицы Валентины Легкоступовой показалась с беременным животом, чем несказанно удивила поклонников. Неужели 30-летняя особа носит под сердцем будущего малыша, и если так, то когда ждать прибавления в знаменитом семействе?

Трогательное фото, где Бриль позирует, обнимая живот, появилось на ее страничке в Instagram. «Я беременна!» — гласила подпись к кадру, однако вскоре выяснилось, что это и правда, и ложь одновременно. Просто дочке звезды захотелось окунуться в воспоминания об «интересном» положении.

«Мне было 22. Пляж. Май месяц. Небывало теплый май, палящее солнце. Поздняя Пасха. Крым. Еле заметная вторая полоска на тесте. Я так хорошо помню, как я подошла с этим тестом к девушке, которая продавала пляжные сувениры, пребывая в состоянии шока и задала вопрос: „Девушка, а вы рожали? А тест делали? А что это значит?“ Помню ее ответ: „Да ничего, милая. Держи магнитик с лялькой. Девка у тебя будет“», — рассказала фанатам Анэтта.

Случилось так, как и сказала продавщица: в начале января следующего года у Бриль родилась наследница. Дочь Легкоступовой призналась, что ее беременность была лучшим периодом в жизни: никаких токсикозов и прочих проблем, быстрые роды и никаких последствий. Именно поэтому сегодня ей захотелось рассказать о своем счастье — счастье, которое выросло и стало лучшей подружкой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анэтта Бриль (@anetta_bril)

«Боже, какое фото… Вы на нем совсем девчонка!»

«Каждый пост трогает за душу. Расскажите про вторую беременность!»

«Анэтточка, счастья вам и детишкам!» — комментировали фото женщины юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анэтта Бриль смогла увековечить память своей звездной матери — Валентины Легкоступовой.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
27 окт
Таролог рассказала, повторит ли Макеева судьбу спившейся Легкоступовой
17 сент
Дочь Легкоступовой рассказала, как будет выглядеть памятник на могиле матери
19 авг
Вдовца Легкоступовой избили в прямом эфире из-за полутора тысяч долларов
19 авг
Вдовец Легкоступовой заявил о желании помириться с детьми певицы
14 авг
Дочь Легкоступовой нашла способ подарить матери вторую жизнь: «Боль не прошла»
14 авг
Как изменилась жизнь родных Легкоступовой через год после ее смерти
11 авг
Крест и фотография: могилу Легкоступовой сняли на видео накануне годовщины смерти
11 авг
Психолог о мистической составляющей в смерти Легкоступовой: «В ее семье было не все в порядке»
10 авг
Юрий Фирсов рассказал, как Валентина Легкоступова предчувствовала смерть
13 июл
Из-за алкоголя, любви или денег? Странные смерти российских знаменитостей
-3° Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.89
-0.09 84.82
0.34
Каждому — свое: лови оргазм по знаку зодиака

Последние новости

2:20
Переборщившая с пластикой Деми Мур стала похожа на Джокера — фото
1:59
Снегопад остановил все виды транспорта в Петербурге. Почему убирают плохо?
1:38
«Его место»: Лещенко наотрез отказался заменить умершего Градского в шоу «Голос»
1:19
Не матч, а казнь! Женская сборная Англии разгромила Латвию со счетом 20:0
0:56
Сливший видео с «пьяным» Биланом блогер-миллионник внезапно извинился перед ним
0:35
Полезная и опасная: врач рассказала, кому нельзя есть морковь

Сейчас читают

Финансовые сюрпризы из прошлого: что принесет в декабре ретроградная Венера
Люди с какой группой крови живут дольше остальных
Гороскоп майя: Сильные и слабые стороны людей в зависимости от даты рождения
Симптомы «омикрон»-коронавируса, которые не стоит игнорировать даже вакцинированным

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа