Дочь покойной Легкоступовой похвасталась округлившимся животом: «Я беременна!»

Анэтта Бриль заинтриговала поклонников неожиданным фото. Неужели решилась на третьего малыша?

Наследница покойной певицы Валентины Легкоступовой показалась с беременным животом, чем несказанно удивила поклонников. Неужели 30-летняя особа носит под сердцем будущего малыша, и если так, то когда ждать прибавления в знаменитом семействе?

Трогательное фото, где Бриль позирует, обнимая живот, появилось на ее страничке в Instagram. «Я беременна!» — гласила подпись к кадру, однако вскоре выяснилось, что это и правда, и ложь одновременно. Просто дочке звезды захотелось окунуться в воспоминания об «интересном» положении.

«Мне было 22. Пляж. Май месяц. Небывало теплый май, палящее солнце. Поздняя Пасха. Крым. Еле заметная вторая полоска на тесте. Я так хорошо помню, как я подошла с этим тестом к девушке, которая продавала пляжные сувениры, пребывая в состоянии шока и задала вопрос: „Девушка, а вы рожали? А тест делали? А что это значит?“ Помню ее ответ: „Да ничего, милая. Держи магнитик с лялькой. Девка у тебя будет“», — рассказала фанатам Анэтта.

Случилось так, как и сказала продавщица: в начале января следующего года у Бриль родилась наследница. Дочь Легкоступовой призналась, что ее беременность была лучшим периодом в жизни: никаких токсикозов и прочих проблем, быстрые роды и никаких последствий. Именно поэтому сегодня ей захотелось рассказать о своем счастье — счастье, которое выросло и стало лучшей подружкой.

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«Боже, какое фото… Вы на нем совсем девчонка!»

«Каждый пост трогает за душу. Расскажите про вторую беременность!»

«Анэтточка, счастья вам и детишкам!» — комментировали фото женщины юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анэтта Бриль смогла увековечить память своей звездной матери — Валентины Легкоступовой.