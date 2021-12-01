Агутин рассказал о последней встрече с Градским: «Я подумал, это не к добру»

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 1 038

Певец рассказал о замеченной им странности в поведении легендарного композитора во время последних выпусков «Голоса».

Агутин рассказал о последней встрече с Градским: «Я подумал, это не к добру»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Умер Александр Градский

Певец Леонид Агутин рассказал о своей последней встрече с народным артистом России Александром Градским незадолго до его смерти. По словам музыканта, в последних выпусках «Голоса» известный своей суровой критикой наставник стал хвалить почти каждого участника.

«Он всегда собирал наши мнения независимо от возраста, хотел знать, что думает каждый. Под конец стал часто хвалить — я еще подумал, что не к добру как-то. Всех хвалил, почти не ругал. Но при этом всегда было так — я тебя хвалю, но ты не расслабляйся», — рассказал Агутин 5-tv.ru во время похорон Градского.

Также певец отметил, что примерно за две недели до смерти легендарный композитор жаловался на «ужасное самочувствие».

РИА Новости / Валерий Мельников

По словам Агутина, на съемках последнего эпизода проекта, он уже не мог самостоятельно передвигаться и планировал заняться здоровьем в ближайшее время.

Ранее Агутин также о содержании своего последнего сообщения Градскому, в котором он пожелал артисту скорейшего выздоровления и назвал его своим героем. Но ответа от маэстро он уже не получил.

Александр Градский скончался 28 ноября от ишемического инсульта в больнице. Сегодня, 1 декабря, его близкие, друзья, коллеги и поклонники пришли на Ваганьковское кладбище, чтобы проводить народного артиста в последний путь.

Александр Градский — музыкант — мультиинструменталист, поэт, один из основателей русского рока и обладатель множества почетных званий и наград. Композитор является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Градского намекнул на захват созданного отцом театра.

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