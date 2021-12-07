«Не мог не дать»: Какое главное желание молодой жены Градский сумел выполнить до смерти

Музыкант прожил с Марина Коташенко 17 лет. Супруга подарила маэстро двоих замечательных сыновей.

Молодая вдова Александра Градского Марина Коташенко мечтала стать матерью. Фрагмент старого интервью с композитором и музыкантом, в котором он в этом признался, показали в эфире телеканала НТВ. Маэстро тогда сказал, что отказать в просьбе любимой супруге он не сумел.

«Марина очень хотела детей! И я не смог ей этого не дать», — чуть смущаясь произнес Градский.

Вместе с киевлянкой Коташенко музыкант прожил счастливые 17 лет. Супруга, которая младше композитора на 35 лет, подарила ему двоих сыновей: Александра и Ивана. Но ни Марина, ни Градский никогда не делились подробностями воспитания или даже фотографиями малышей, судя по всему, считая этот момент слишком личным.

За месяц до своего ухода артист официально расписался с возлюбленной, после чего заговорили о том, что он предчувствовал смерть и постарался уберечь избранницу от дележки наследства.

Нежные отношения к Коташенко Градский проявлял и тем, что не экономил на ней и часто баловал дорогими подарками. Он восхищался стройной фигурой и золотистыми волосами. В их семье даже было правило: если вещь хорошо сидела на красавице — Градский незамедлительно ее покупал, не глядя на ценник.

Казалось, в их доме царит идиллия, хотя Градский и признавался, что Марина в некоторых бытовых вопросах совершенно не разбирается. И все же он хотел подготовить супругу к самостоятельной жизни… без него. Он не раз напоминал любимой, что никто не вечен. И рано или поздно, ей придется научиться зарабатывать самостоятельно.

Народного артиста РФ, одного из первых русских рокеров и признанного наставника шоу «Голос» Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. За несколько дней до смерти он почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с подозрением на инсульт. Причиной смерти назвали инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что как живут и чем занимаются дети Александра Градского.