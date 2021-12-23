Прямая трансляция ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время своего первого президентского срока.
Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина началась 23 декабря в 12:00 по московскому времени.
На большой пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин будет подводить итоги уходящего года, в том числе он остановится на международной повестке, в которой сейчас наблюдается большая турбулентность. Заявил накануне журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Чтобы подведение итогов года на таком высоком уровне прошло «без сучка, без задоринки», в московском «Манеже» сотни специалистов — операторов, осветителей, инженеров — накануне оттачивали последние штрихи.
В этот раз все проходит в очном формате, но в новом помещении. Поэтому все нештатные ситуации специалисты отработали заранее.
«Очень важно, чтобы человек представлялся, потому что в списке более 500 аккредитованных журналистов. И мы ищем просто фильтрами поиска, что услышали, фамилию, издание, и дальше выдаем в эфир. Если не уверены, то можем использовать Интернет и сравниваем фотографию человека, которого видим в кадре», — рассказала в интервью 5-tv.ru ассистент режиссера по графике Мария Лебедева.
На встречу с президентом уже аккредитовано более 500 представителей СМИ со всего мира — из-за пандемии число участников пришлось сократить. Рекорд принадлежит 2019 году, тогда задать вопрос главе государства собрались почти две тысячи представителей СМИ.
В прошлом году из-за пандемии коронавируса она проходила в новом формате — глава государства общался с журналистами по видеосвязи. Представители федеральной прессы задавали вопросы из зала Центра международной торговли в Москве, а Путин в своей резиденции в Ново-Огарево.
Журналисты из регионов работали в региональных центрах, которые организовали в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время своего первого президентского срока. В прошлом году она продлилась четыре часа 29 минут. За это время российский лидер ответил на 60 вопросов. Рекорд по продолжительности общения с журналистами был поставлен в 2008 году — четыре часа 40 минут.
Пятый канал ведет трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
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