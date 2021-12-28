Вдовец Легкоступовой отказался от ее наследства: «Валентине было бы приятно»

Ранее по суду все имущество певицы, включая московскую квартиру, поделили в равных долях между ее детьми, мамой и третьим мужем.

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой решил отказаться от наследства. Свое заявление Юрий Фирсов сделал незадолго до дня рождения знаменитости — 30 декабря ей могло бы исполнится 55 лет.

На своей странице в Instagram Фирсов опубликовал видеообращение, в котором признался, что отказывается претендовать на имущество покойной супруги и передает свою долю в пользу ее детей и матери.

«Я хочу сделать заявление. Думаю, моей жене Валентине Легкоступовой было бы очень приятно. Я хочу передать доли наследства ее детям Матвею, Анетте и маме Вали Галине Ивановне», — сообщил вдовец.

Также Фирсов поздравил всех с приближающимися новогодними праздниками и пожелал, чтобы все негативные моменты остались в прошлом.

«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать хорошего настроения. 2022 год должен быть для нас всех счастливым. Хватит уже этой депрессухи», — признался яхтсмен.

В комментариях решение Фирсов полностью поддержали и отметили, что это поступок настоящего мужчины.

«Какой вы молодец. Удачи и всех земных благ вам»;

«Все верно!»

«Вы меня не разочаровали! Достойно. Удачи во всем в дальнейшем!» — пожелали пользователи.

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года. После смерти знаменитости и без того напряженные отношения между ее детьми и третьим мужем Юрием Фирсовым окончательно испортились.

По решению суда все наследство, включая московскую квартиру Легкоступовой, было разделено на четыре равных доли между ее мамой, двумя детьми и Фирсовым.

Вдовец не стал медлить и быстро вступил свои права. Хотя во время участия в многочисленных ток-шоу говорил о том, что ни на что не претендует.

В итоге Фирсов поселился в квартире покойной жены, предварительно поменяв замки. При этом соседи рассказывали, что супруг покойной часто устраивает застолья, к нему нередко захаживают собутыльники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменилась жизнь родных Легкоступовой через год после ее смерти.