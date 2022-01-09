Александр Буйнов попал в больницу с тяжелой травмой после падения
Знаменитый певец приурочил несчастье к 40-му дню с даты смерти коллеги-музыканта Александра Градского. Неужели это злой рок?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @buinovofficial
Народный артист России Александр Буйнов попал в больницу после падения с лестницы. 71-летний певец опубликовал в Instagram видеообращение, заявив, что сломал свою левую руку. Без помощи медиков никак — спасибо супруге Елене, которая быстро организовала транспортировку.
«Вот, едем в госпиталь. Самодельную шину поставили. Поскользнулся на ровном месте — на лестнице. Пошел за собакой», — доложил фанатам Буйнов.
Александр Николаевич считает, что несчастье с ним произошло не просто так. Музыкант отметил, что сломал руку на 40-й день с даты смерти своего звездного коллеги — певца и композитора Александра Градского. Может ли это быть знаком свыше, пока непонятно.
«Вот и весь веселый репортаж. Сегодня 40 дней Александру Градскому. Вот такая судьбина…» — грустно заключил известный артист.
Подписчики пожелали Александру Буйнову поскорее выздоравливать и не унывать. Многие рассказывали истории своих «злоключений», стараясь развеселить пострадавшего кумира.
«Берегите себя, Александр!»
«Ох, какое несчастье… Нельзя болеть — срочно лечиться!»
«Год начался забавно-печально. Держитесь, Александр, мы с вами!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему 71-летний Александр Буйнов начал завидовать молодому внуку.
- 7 янв
- Семья Градского до сих пор не рассчиталась с его долгами
- 27 дек
- Дима Билан рассказал, почему пропустил похороны Александра Градского
- 24 дек
- Россияне назвали Градского музыкантом 2021 года
- 23 дек
- Куда пропал худрук? Преемник Градского внезапно «исчез» из театра
- 18 дек
- Звезда «Голоса» Кутидзе вспомнила о предсмертных муках Градского: «Просил воды»
- 18 дек
- Дети Градского едва сдерживали слезы на шоу «Голос» и пообещали помочь команде отца
- 17 дек
- Решение принято: кто займет кресло Александра Градского в шоу «Голос»?
- 12 дек
- Нагиев почтил память Градского трогательной речью: «Осознать потерю невозможно»
- 11 дек
- Спас и заслужил объятия: Незадолго до смерти на шоу «Голос» Градский совершил благородный поступок
- 11 дек
- Незадолго до смерти: что сказал Градский в своем последнем выпуске шоу «Голос»
Читайте также
86%
0.64 84.07
0.87
Нашли ошибку?