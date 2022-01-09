Александр Буйнов попал в больницу с тяжелой травмой после падения

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 156

Знаменитый певец приурочил несчастье к 40-му дню с даты смерти коллеги-музыканта Александра Градского. Неужели это злой рок?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @buinovofficial

Тема:
Умер Александр Градский

Народный артист России Александр Буйнов попал в больницу после падения с лестницы. 71-летний певец опубликовал в Instagram видеообращение, заявив, что сломал свою левую руку. Без помощи медиков никак — спасибо супруге Елене, которая быстро организовала транспортировку.

«Вот, едем в госпиталь. Самодельную шину поставили. Поскользнулся на ровном месте — на лестнице. Пошел за собакой», — доложил фанатам Буйнов.

Александр Николаевич считает, что несчастье с ним произошло не просто так. Музыкант отметил, что сломал руку на 40-й день с даты  смерти своего звездного коллеги — певца и композитора Александра Градского. Может ли это быть знаком свыше, пока непонятно.

«Вот и весь веселый репортаж. Сегодня 40 дней Александру Градскому. Вот такая судьбина…» — грустно заключил известный артист.

Instagram @buinovofficial

Подписчики пожелали Александру Буйнову поскорее выздоравливать и не унывать. Многие рассказывали истории своих «злоключений», стараясь развеселить пострадавшего кумира.

«Берегите себя, Александр!»

«Ох, какое несчастье… Нельзя болеть — срочно лечиться!»

«Год начался забавно-печально. Держитесь, Александр, мы с вами!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему 71-летний Александр Буйнов начал завидовать молодому внуку.

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