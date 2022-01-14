Лолита высказалась о конфликте с участием Клавы Коки: «Бухаю в поддержку Бузовой»

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 12 215

Певица решила дать отпор «набежавшим моралистам». Пользователей сети возмутила запись, которую сделала Клава Кока. На ней Ольга Бузова запечатлена якобы в нетрезвом виде.

Фото, видео: globallookpress / Lev Ilyin; Instagram @lolitamilyavskaya

Тема:
Ольга Бузова

Певица Лолита Милявская решила поддержать Ольгу Бузову в ее конфликте с участием Клавы Коки, которая выложила в сеть видео с «пьяной» поющей звездой во время отдыха в Куршавеле.

Знаменитость опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram, в котором пояснила, чем ее так возмутили «набежавшие моралисты», раскритиковавшие экс-звезду «Дома-2» за «загул» на отдыхе.

«Слышу, какая-то вонь раздается: Оля Бузова оторвалась, Клава Кока сняла ее „бухающей“. Набежали „моралисты“. Ребят, вы… (Обалдели — Прим. Ред.)? Отпуск для этого и существует. Вот я с моим другом Мишей только что вышли от Мари Майслер. Выпили бутылку вина. Хочу сказать, мы после Мари вышли и купили еще две бутылки красного. У меня челлендж: бухаю в поддержку Оленьки Бузовой», — высказалась Лолита.

В ответ на это заявление телеведущая призналась певице в любви и скромно заметила, что ей еще предстоит много научиться.

«Я просто еще даже не умею бахать. Но как-нибудь поддержу твой челендж. Лола лучшая. Люблю», — написала Бузова.

«Моя девочка! Не обращай внимание на идиотов» — откликнулась Милявская.

Мимо этого милого диалога двух понимающих друг друга людей не смогла пойти актриса Ирина Безрукова. Она оставила в комментариях множество смеющихся смайликов.

Пользователи в большинстве своем тоже решили, что каждый человек может позволить себе немного расслабиться в праздники и ничего предосудительного в этом нет. Поклонники отметили, что Лолита поступила правильно, вступившись за свою младшую коллегу по сцене.

«Красотка! Честная, искренняя, простая. Люблю и обожаю вас Лолита»;

«Кайфуем и берем от жизни все!» — заявили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что возмущенный Билан осудил Клаву Коку за видео с «пьяной» Бузовой.

Тема:
Ольга Бузова
14 янв
«Никто меня не подставляет»: обвиненная в «пьянках» Бузова записала видеобращение
12 янв
Возмущенный Билан осудил Клаву Коку за видео с «пьяной» Бузовой: «Подставила подругу!»
11 янв
Собчак намекнула на алкотур Бузовой: «В чем счастье приехать в горы и бухать?»
9 янв
«Не против, чтобы поймали»: Миро о прижавшейся грудью к Малафееву Бузовой
8 янв
Призвавшая беречь честь Бузова отметила Рождество откровенными танцами
8 янв
Губерниев высмеял Бузову и Малафеева: «С утра коньяк уже вдвоем пьете?»
8 янв
Бузова пустилась в пляс после катания на лыжах: «Щи припухли»
8 янв
Разведенный отец Бузовой отдыхает в шикарном загородном отеле с новой пассией
7 янв
«Мне еще замуж выходить»: Бузова ответила Малафееву, показавшему ее фото без фильтров
7 янв
«Образ жизни на отекшем лице»: Миро показала провокационные фото Бузовой без ретуши
-1° Атмосферное давление 730 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.77
1.20 86.89
1.43
Чэнь через Мао: судьба знаков зодиака по древнекитайскому гороскопу

Последние новости

23:49
Василий Уткин прокомментировал информацию о госпитализации: «Скоро полтос»
23:41
Появилась информация о госпитализации спортивного комментатора Василия Уткина
23:31
Пожилого писателя Юрия Пахомова обокрала «соцработница»
23:12
Пешеходный мост частично обрушился на станции Москва-Товарная-Курская
22:53
Алексей Кортнев признался, что его дочери родились благодаря ЭКО
22:34
Лолита высказалась о конфликте с участием Клавы Коки: «Бухаю в поддержку Бузовой»

Сейчас читают

Долина выложила фото после бани без макияжа: «У нас традиция»
Чэнь через Мао: судьба знаков зодиака по древнекитайскому гороскопу
Витамин вечной молодости: какие продукты нужно есть для предотвращения старения
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год