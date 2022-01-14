Лолита высказалась о конфликте с участием Клавы Коки: «Бухаю в поддержку Бузовой»

Певица Лолита Милявская решила поддержать Ольгу Бузову в ее конфликте с участием Клавы Коки, которая выложила в сеть видео с «пьяной» поющей звездой во время отдыха в Куршавеле.

Знаменитость опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram, в котором пояснила, чем ее так возмутили «набежавшие моралисты», раскритиковавшие экс-звезду «Дома-2» за «загул» на отдыхе.

«Слышу, какая-то вонь раздается: Оля Бузова оторвалась, Клава Кока сняла ее „бухающей“. Набежали „моралисты“. Ребят, вы… (Обалдели — Прим. Ред.)? Отпуск для этого и существует. Вот я с моим другом Мишей только что вышли от Мари Майслер. Выпили бутылку вина. Хочу сказать, мы после Мари вышли и купили еще две бутылки красного. У меня челлендж: бухаю в поддержку Оленьки Бузовой», — высказалась Лолита.

В ответ на это заявление телеведущая призналась певице в любви и скромно заметила, что ей еще предстоит много научиться.

«Я просто еще даже не умею бахать. Но как-нибудь поддержу твой челендж. Лола лучшая. Люблю», — написала Бузова.

«Моя девочка! Не обращай внимание на идиотов» — откликнулась Милявская.

Мимо этого милого диалога двух понимающих друг друга людей не смогла пойти актриса Ирина Безрукова. Она оставила в комментариях множество смеющихся смайликов.

Пользователи в большинстве своем тоже решили, что каждый человек может позволить себе немного расслабиться в праздники и ничего предосудительного в этом нет. Поклонники отметили, что Лолита поступила правильно, вступившись за свою младшую коллегу по сцене.

«Красотка! Честная, искренняя, простая. Люблю и обожаю вас Лолита»;

«Кайфуем и берем от жизни все!» — заявили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что возмущенный Билан осудил Клаву Коку за видео с «пьяной» Бузовой.