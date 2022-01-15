Какое наследство оставил телеведущий Зеленский: «Жил на съемной квартире»

Наследниками скромно жившего журналиста станут близкие родственники.

Вдова телеведущего Михаила Зеленского — психолог Мила Рубинчик — вернулась из Доминиканы в Москву, где вплоть до 18 января, когда тело журналиста привезут на родину, ей предстоит организовывать похороны внезапно умершего от сердечного приступа супруга.

Расходы по транспортировке тела из-за границы и погребению взяла на себя ВГТРК, где долгие годы работал Михаил Зеленский. Известно, что тележурналист будет предан земле на Троекуровском кладбище.

Названы предварительные дата и место похорон Михаила Зеленского

«Знаю, что Миша был верующим человеком, сделал прекрасный фильм про Валаам. Во время работы над ним он сблизился с настоятелем Валаамского монастыря. Поэтому вряд ли он думал о кремации, надеюсь, будет отпевание», — поделился размышлениями с изданием StarHit.ru коллега Зеленского Николай Сергеев.

Сергеев рассказал, как чувствует себя несчастная супруга Михаила, с которой журналист обрел свое счастье. По его словам, она благодарит всех за поддержку и что сейчас находится в ситуации «такого ада», что у нее даже «нет сил все описывать».

«Конечно, они с Мишей были очень связаны. Не расставались с момента знакомства. Он брал ее с собой во все поездки. Она стала частью коллектива, всегда помогала. Например, делала переводы», — отметил коллега.

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Также жена-психолог помогла Зеленскому пережить сложный развод со второй супругой — фигуристкой Еленой Грушиной, подарившей любимому двух дочек Полину и Софью. И без того непростые отношения Михаила и Елены усугубили судебные разбирательства по поводу имущества и детей.

«Он ласково называл их „малявками“ и безумно любил. Несколько раз водил в театр, когда мы снимали выпуски. Две такие смешные девчушки, такие же очкарики, как и он», — поделился Сергеев.

Дочки, вдова и родители Зеленского, согласно закону, считаются наследниками первой очереди. Предположительно, телеведущий не составлял завещания. Да и особого состояния у него не было, хотя, конечно, были некоторые накопления.

«Несмотря на большую известность, Миша был очень скромным человеком, не гнался за материальными благами. Насколько я знаю, он жил в съемной квартире», — прокомментировал коллега, добавив, что Зеленский работал за незначительные гонорары.

Телеведущий Михаил Зеленский скончался от инфаркта 11 января во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Михаила Зеленского впервые прокомментировала его внезапную смерть.