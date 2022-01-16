«Мы будем дринк»: Лолита продолжает поддерживать уже не нуждающуюся в утешении Бузову

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 106

Лолита продолжает челлендж в поддержку обвиненной в алкоголизме Бузовой

Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya, ТАСС / Геодакян Артем

Тема:
Ольга Бузова

Ранее певица уже дала жесткий отпор «набежавшим моралистам», но решила усилить эффект.

Певица Лолита Милявская решила продолжить алкогольный челендж в поддержку Ольги Бузовой. Знаменитость сейчас находится в израильском городе Яффы и с завидной регулярностью посещает галерею известного скульптора Франка Майслера, которой сейчас владеет его дочь Мари.

По заверениям Лолиты, в этом месте не только множество интереснейших образов искусства, но и прекраснейшее вино, которое она уже успела не раз по достоинству оценить.

Певица призналась, что обязательно покажет галерею своим поклонникам в Instagram, но сначала ей нужно «drink» — (в переводе с английского «пить» — Прим. Ред.).

«Мы будем drink, а вот когда мы будем drink, я вам сниму отдельно галерею и покажу некоторые работы очень подробно. Поверьте, это того стоит», — пообещала Милявская.

Несколько дней назад Лолита решила прокомментировать конфликт, который разгорелся между Ольгой Бузовой и Клавой Кокой. Девушки вместе отдыхали в Куршевеле и прекрасно проводили время. Один из моментов с якобы «выпившей» экс-звездой «Дома-2» Кока сняла на видео и выложила в сеть.

Некоторые осудили Бузову за злоупотребление спиртным, однако большинство ее коллег по шоу-бизнесу встали на защиту девушки.

Знаменитости заявили, что каждый человек может позволить себе немного расслабиться, тем более в праздники, и в этом нет ничего предосудительного.

С таким мнением полностью солидарна, по ее признанию, и Лолита. Несколько дней назад она опубликовала в соцсети видеообращение, в котором она в ответ «набежавшим моралистам» объявила алкогольный челендж в поддержку поющей ведущей.

Как ранее рассказал 5-tv.ru, певица Слава вслед за Лолитой поддержала «загул» Бузовой на отдыхе.

Тема:
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