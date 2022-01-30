Михалков назвал покойного Куравлева человеком-феноменом: «Великолепнейший!»

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 051

Знаменитый актер ушел из жизни 30 января. Последние несколько недель он страдал от тяжелых болезней. К сожалению, медицина оказалась бессильна.

Михалков назвал покойного Куравлева человеком-феноменом: «Великолепнейший!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Леонид Куравлев

Удивительно простой, органичный, но в то же время необычайно талантливый и неординарный, не вписывающийся в привычные рамки — поистине уникальным человеком был Леонид Куравлев. Смерть этого гениального актера — большая трагедия не только для родственников, но для всех, кто его знал. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил режиссер Никита Михалков.

«Напоминать о его гигантской славе, популярности, я думаю, бессмысленно. Насколько я его знаю, он никогда ими не пользовался. И эта удивительная чистота очень русского человека, которую он излучал всю свою жизнь, собственно, и есть то основное, что живет в моей памяти, когда я думаю о нем. Мои самые искренние соболезнования семье и близким», — высказался режиссер.

Михалков заметил, что и с профессиональной точки зрения Леонид Вячеславович был уникален. Никита Сергеевич признался, что ему трудно представить картину, где бы Куравлев репетировал текст перед зеркалом. Или, например, переживал, как будет выглядеть в кадре: красиво или нет? В отличие от многих коллег, ему все удавалось с первого раза. А секрет довольно прост: в лентах он буквально играл самого себя — доброго, чуткого, настоящего человека.

«Если не знать Куравлева по фильмам и встретить его где-нибудь в метро, на улице, в очереди — представить себе, что перед вами знаменитейший, великолепнейший актер — просто нереально. Настолько он был по-человечески прост. Работая с ним в „Сибирском цирюльнике“, я настолько был спокоен и уверен, что он все сделает именно так как это нужно, что мне даже не приходилось и не хотелось с ним репетировать, чтобы не навязать ему своего мнения», — вспомнил Никита Михалков.

А в заключение добавил: Леонид Вячеславович — человек-феномен. Такие, как говорят, рождаются раз в сто лет.

www.globallookpress.com / Natalya Loginova via Russian Look

Состояние 85-летнего Леонида Куравлева ухудшилось в начале 2022 года. Его экстренно госпитализировали с пневмонией. Диагноз COVID-19 не подтвердился, но поражение легких было достаточно обширным. Во время терапии у актера выявили проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Он перенес операцию и даже почти пошел на поправку. К сожалению, это был лишь временный эффект. Гения не стало 30 января.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где и когда состоятся похороны Леонида Куравлева.

Тема:
Умер Леонид Куравлев
31 янв
Семина про мечту Куравлева о смерти: «Нормальный мужик превратился в плаксу»
31 янв
Сафронов рассказал, как Куравлев просил его о памятнике для себя и жены
31 янв
Леонид Куравлев успел составить завещание перед смертью
31 янв
Отзывчивый и готовый прийти на помощь: каким запомнят Леонида Куравлева
30 янв
Продюсер Евгений Морозов рассказал о последних годах Леонида Куравлева
30 янв
Стала известна причина смерти Леонида Куравлева
30 янв
Алла Сурикова о смерти Куравлева: «Сейчас ты ушел к Нине»
30 янв
Гвоздикова предвидела смерть Куравлева: «Жаль, что выбрал такой путь»
30 янв
Стали известны дата и место похорон Леонида Куравлева
30 янв
Проклятые счастьем: трагические судьбы героев фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
Медитация и валерьянка: китайский совет дня на понедельник, 31 января

Последние новости

10:30
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
10:27
Глава ЛНР заявил о прибывающих на Украину псевдоинструкторах-наемниках
10:26
Полгода в доме: к июлю плата по ипотеке может вырасти на 21%
10:25
Татьяна Васильева заплакала, говоря о болезни сестры: «Терпит нереальную боль»
10:15
Глава ЛНР сообщил о стягивании Киевом тяжелого вооружения в Донбасс
10:12
СК подтвердил подлинность останков расстрелянной семьи Романовых

Сейчас читают

Сафронов рассказал, как Куравлев просил его о памятнике для себя и жены
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака
ТОП-3 женских имен, обладательниц которых ждет несчастная судьба
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год