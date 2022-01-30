Михалков назвал покойного Куравлева человеком-феноменом: «Великолепнейший!»

Удивительно простой, органичный, но в то же время необычайно талантливый и неординарный, не вписывающийся в привычные рамки — поистине уникальным человеком был Леонид Куравлев. Смерть этого гениального актера — большая трагедия не только для родственников, но для всех, кто его знал. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил режиссер Никита Михалков.

«Напоминать о его гигантской славе, популярности, я думаю, бессмысленно. Насколько я его знаю, он никогда ими не пользовался. И эта удивительная чистота очень русского человека, которую он излучал всю свою жизнь, собственно, и есть то основное, что живет в моей памяти, когда я думаю о нем. Мои самые искренние соболезнования семье и близким», — высказался режиссер.

Михалков заметил, что и с профессиональной точки зрения Леонид Вячеславович был уникален. Никита Сергеевич признался, что ему трудно представить картину, где бы Куравлев репетировал текст перед зеркалом. Или, например, переживал, как будет выглядеть в кадре: красиво или нет? В отличие от многих коллег, ему все удавалось с первого раза. А секрет довольно прост: в лентах он буквально играл самого себя — доброго, чуткого, настоящего человека.

«Если не знать Куравлева по фильмам и встретить его где-нибудь в метро, на улице, в очереди — представить себе, что перед вами знаменитейший, великолепнейший актер — просто нереально. Настолько он был по-человечески прост. Работая с ним в „Сибирском цирюльнике“, я настолько был спокоен и уверен, что он все сделает именно так как это нужно, что мне даже не приходилось и не хотелось с ним репетировать, чтобы не навязать ему своего мнения», — вспомнил Никита Михалков.

А в заключение добавил: Леонид Вячеславович — человек-феномен. Такие, как говорят, рождаются раз в сто лет.

www.globallookpress.com / Natalya Loginova via Russian Look

Состояние 85-летнего Леонида Куравлева ухудшилось в начале 2022 года. Его экстренно госпитализировали с пневмонией. Диагноз COVID-19 не подтвердился, но поражение легких было достаточно обширным. Во время терапии у актера выявили проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Он перенес операцию и даже почти пошел на поправку. К сожалению, это был лишь временный эффект. Гения не стало 30 января.

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