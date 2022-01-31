Как выглядел Леонид Куравлев перед смертью

Актриса Ирина Безрукова призналась, что совсем недавно заходила в палату к звезде в медцентре.

Перед госпитализацией в Коммунарку Леонид Куравлев выглядел очень хорошо. Об этом в Instagram рассказала актриса Ирина Безрукова. Она призналась, что не так давно навещала артиста в медцентре. Было заметно, что тот активно идет на поправку.

«Еще совсем недавно, я была в том медицинском центре, где находился Леонид Вячеславович. Приезжала туда по своим делам. И когда мы проходили по коридорам, администратор предложила зайти к Леониду Вячеславовичу, — рассказала актриса, — Мы постучали и вошли к нему в комнату. Но он задремал, и, конечно же, я не стала его тревожить. Только обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо».

Безрукова предположила, что если бы не пневмония, то актеру бы удалось восстановиться и вернуться обратно в семью. Однако обстоятельства, к сожалению, сложились трагическим образом.

Instagram @irina_bezrukova_official

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Последние дни актер доживал в хосписе, поскольку был очень тяжело болен и нуждался в профессиональном уходе.

Состояние здоровья пожилого артиста начало стремительно ухудшаться 5 января — тогда его госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-19. Диагноз не подтвердился, актеру поставили вирусную пневмонию. Врачам удалось его вылечить, но в это же время у Куравлева выявили другое тяжелое заболевание — у артиста начали разрушаться сосуды головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стало известно последнее желание Леонида Куравлева.