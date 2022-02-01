В Москве началось прощание с Леонидом Куравлевым

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 4 632

Артист упокоится на Троекуровском кладбище рядом с горячо любимой супругой Ниной.

В Москве началось прощание с Леонидом Куравлевым

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В Центральной клинической больнице Москвы началось прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым.

Церемония проходит в закрытом режиме в прощальном зале медучреждения. К траурным ритуалам, по желанию родственников погибшего, допущены лишь близкие. На 13:00 запланированы похороны актера на Троекуровском кладбище.

Куравлев будет похоронен рядом с женой Ниной, умершей десятью годами ранее. Супруги познакомились еще в юности и провели в браке 52 года.

5-tv.ru

Актер дебютировал в роли солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…». Известен российскому зрителю по картинам «Золотой теленок», «Самая обаятельная и привлекательная», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и многим другим.

Жизнь Куравлева унесла болезнь. Состояние здоровья 85-летнего артиста начало стремительно ухудшаться 5 января. Его госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-19. Коронавирус в организме актера не обнаружили, медики поставили диагноз вирусная пневмония. Врачам удалось победить инфекцию даже при большом поражении легких, однако в это же время у Куравлева выявили другое тяжелое заболевание — у него начали разрушаться сосуды головного мозга. Этот недуг артисту преодолеть не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Леонид Куравлев написал свое имя на памятнике жены на кладбище.

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