Борисов о похоронах Куравлева: «Жутко, когда артиста провожают два человека»

Телеведущий Дмитрий Борисов высказался о похоронах народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Церемония прощания со звездой проходила в закрытом формате, и далеко не все знаменитости, знавшие близко музыканта, смогли на нее прийти. Борисов признался, что считает несправедливым, что такого именитого актера проводили в узком кругу. Ведь звезда советского кинематографа заслуживает куда больших почестей.

«Нам говорят, что не будет прощания. Что оно будет закрытым — просто никого не позвали! Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека», — отметил журналист в эфире передачи «Пусть говорят».

Как выяснилось, телеведущему рассказали, что церемония не состоится вовсе, а сами родственники Куравлева просто-напросто никого не пригласили ни на прощание, ни на похороны.

Проблемы испытывал не только сотрудник Первого канала, но и многие звезды шоу-бизнеса. Так художник Никас Сафронов рассказал, почему знаменитости не смогли прийти на прощание и похороны Леонида Куравлева.

«Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, чтобы уточнить информацию, но не смог: на мои звонки никто не отвечал», — поделился Сафронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях прощания и похорон Леонида Куравлева.