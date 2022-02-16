Ольга Бузова ответила, вернется ли в театр: «Это МХАТу нужно скучать по мне!»

Певица раздумывает о возвращении на театральные подмостки, но принять решение мешает занятость в телепроектах.

Дебют Ольги Бузовой на театральной сцене состоялся в июне 2021-го. Звезда сыграла небольшую роль в постановке «Чудесный грузин». Поклонники Ольги уверяли, что у их кумира большой талант, а ненавистники обвиняли звезду в попытке заработать. Спектакль с Ольгой убрали из-за репертуара как раз во время смены руководства. Казалось, что певица затаила обиду на нового художественного руководителя МХАТа Владимира Кехмана и на театральную сцену больше не поднимется. Телезвезда даже не комментировала щекотливую ситуацию во МХАТе.

Но Ольга наконец решилась прояснить ситуацию. Один из подписчиков поинтересовался у звезды, не скучает ли она по МХАТу. В ответ Бузова заявила, что это театру нужно скучать по ней.

«Я не скучаю по местам, где мне не рады! Я не хожу туда, где меня не ждут и не хотят видеть!» — написала Ольга на своей странице в Instagram.

Instagram @buzova86

Звезда считает, что большинство людей вспомнили о постановках в театре только, когда Ольга вышла на сцену. Отрицать это бессмысленно, ведь такой цитируемости в СМИ не было ни у одного спектакля, утверждает Бузова. Певица видела, что вокруг ее персоны разгорелись дискуссии на тему, может ли она играть в театре. И, как скромно подметила звезда, она справилась весьма успешно.

«Билеты достать на постановку было невозможно! Их перепродавали по 150 тысяч рублей! Такого не было ни у одного театра в нашей стране!» — похвалилась певица.

Сейчас Ольга вся в работе и новых шоу. В этом сезоне с ее участием стартуют аж три проекта! Но о мечте покорить театральную сцену звезда не забывает.

Театральный дебют Бузовой так впечатлил режиссеров, что роли в спектаклях певице предложили аж три театра. В конце сообщения Ольга все-таки решила приоткрыть завесу тайны и намекнула подписчикам, что скоро она снова обрадует их работой в театре. Бузова воодушевлена режиссером, с которым она занимается проектом. И уверена, что зрителям «будет, что обсудить». Больше подробностей Бузова давать не стала.

Пока Ольга занималась телепроектами, ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов, начал блогерскую карьеру. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Бузова высмеяла бывшего супруга.