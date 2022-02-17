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Экс-солистка «Тутси» защитила Бузову от агрессии Бородиной: «Явно завидуете!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 6 107

Настя Крайнова поддержала коллегу по цеху. Бывшая звезда «Дома-2» растрогалась едва ли не до слез.

Экс-солистка «Тутси» защитила Бузову от агрессии Бородиной: «Явно завидуете!»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Тема:
Ольга Бузова

Экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова защитила поющую телеведущую Ольгу Бузову в скандале со звездой «Дома-2» Ксенией Бородиной. Артистка призналась, что обожает свою подругу и искренне не понимает природу агрессии брюнетки. По мнению леди, «нападающая» просто завидует успеху оппонентки. Объяснить истерию в соцсетях иначе она никак не смогла.

«Когда вы явно ненавидите и завидуете, то просто не можете находиться с этим человеком в комфорте. Вот и весь секрет!» — заявила Крайнова.

Известно, что все началось с откровений Бузовой в Instagram. Отвечая на вопрос о вражде с Бородиной, блондинка заметила: терпение лопнуло, когда Ксения согласилась вести шоу «Дом-2» с ее бывшим возлюбленным — рэпером Давидом Манукяном. Последняя в ответ заявила, что, «сбежав из «Дома», Ольга сама всех подвела, поэтому не ей рассуждать о хорошем и плохом поведении. Мало того, брюнетка указала, что «никому не комфортно работать» с Бузовой. Поэтому у последней якобы совсем нет друзей.

«Это что за бред? <…> С ней работают мои друзья, и я знаю отзывы от огромного количества людей, которые с ней уже много лет, какой она комфортный человек!» — заметила Настя Крайнова.

А в заключение экс-солистка «Тутси» добавила: чтобы дружить и общаться с Бузовой, необязательно петь ей дифирамбы, как утверждает Бородина. По мнению Крайновой, поющая ведущая адекватно воспринимает любую критику, а главное ее достоинство — в неумении и нежелании унижать людей.

Instagram @nastyakraynova_

В комментариях к посту Насти Ольга Бузова отметилась одной из первых, поставив благодарное «сердечко». Вскоре появилась запись от светской львицы Алены Водонаевой, что указала на большой профессионализм обиженной артистки.

«Спасибо за правду, которая многим режет глаза», — подытожила вышесказанное расстроенная Бузова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто заступился за Ксению Бородину в скандале с Ольгой Бузовой.

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