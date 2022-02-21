Две украинские БМП были уничтожены за попытку перейти границу с Россией
Нарушение было предотвращение подразделением ЮВО Минобороны РФ совместно с погранотрядом ФСБ РФ.
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Попытка диверсионной группы с Украины нарушить границу РФ была предотвращена совместными усилиями российских военных и пограничников. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.
«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», — говорится в сообщении.
Известно, что были уничтожены две БМП украинской армии и пятеро нарушителей. Предварительно, целью их действий была экстренная эвакуация диверсионной группы. Подробности уточняются.
- 21 февр
- В Киеве отрицают причастность к обстрелу погранпункта ФСБ Ростовской области
- 21 февр
- Пять диверсантов с Украины были уничтожены в ходе нарушения границы РФ
- 21 февр
- Путин и Макрон провели телефонный разговор, посвященный Украине
- 21 февр
- Не остаться в стороне: кто вошел в состав новобранцев в ДНР
- 21 февр
- ДНР сообщила о самоподрыве украинского диверсанта при установке взрывчатки
- 21 февр
- Страна. UА: Владимир Зеленский выступил за признание Россией ДНР и ЛНР
- 21 февр
- Добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс для помощи местным жителям
- 21 февр
- Власти Пензенской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из ЛНР и ДНР
- 21 февр
- ВСУ продолжают обстреливать Донбасс: как сейчас выглядят пострадавшие села
- 20 февр
- В посольстве США заявили о риске терактов в России
Читайте также
80%
1.01 87.34
1.19
Нашли ошибку?