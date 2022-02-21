Две украинские БМП были уничтожены за попытку перейти границу с Россией

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 1 696

Нарушение было предотвращение подразделением ЮВО Минобороны РФ совместно с погранотрядом ФСБ РФ.

Две украинские БМП были уничтожены за попытку перейти границу с Россией

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Попытка диверсионной группы с Украины нарушить границу РФ была предотвращена совместными усилиями российских военных и пограничников. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», — говорится в сообщении.

Известно, что были уничтожены две БМП украинской армии и пятеро нарушителей. Предварительно, целью их действий была экстренная эвакуация диверсионной группы. Подробности уточняются.

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