Две украинские БМП были уничтожены за попытку перейти границу с Россией

Попытка диверсионной группы с Украины нарушить границу РФ была предотвращена совместными усилиями российских военных и пограничников. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», — говорится в сообщении.

Известно, что были уничтожены две БМП украинской армии и пятеро нарушителей. Предварительно, целью их действий была экстренная эвакуация диверсионной группы. Подробности уточняются.