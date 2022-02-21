На совещании с Совбезом Путин поднял вопрос о признании ДНР и ЛНР
Глава государства вместе с министрами обсудил сложившуюся ситуацию вокруг обострившегося конфликта.
Фото: ТАСС / Михаил Климентьев
На совещании с Совбезом Владимир Путин поднял вопрос о признании самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Нам нужно ответить на вопрос, который был давно поставлен и зафиксирован в обращении Госдумы к президенту России. Вопрос о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — подчеркнул президент.
Путин отметил, что какова ситуация по линии переговорного процесса по Донбассу всем давно уже понятна. Достаточно красочно и подробно она была описана директором ФСБ РФ и министром обороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с просьбой о помощи и признании независимости республик к Владимиру Путину обратились глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. По некоторым данным, они уже прибыли в Москву.
В острую фазу ситуация в Донбассе перешла 17 февраля после получения разведданных о планах украинских военных по зачистке территории. На следующий день в республиках была объявлена массовая эвакуация гражданского населения и мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
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