Пасынок Градского об отношении к мэтру: «Тут же возненавидел»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 185

Пасынок Градского Михалков объяснил свою ненависть к артисту

Пасынок Градского об отношении к мэтру: «Тут же возненавидел»

Фото: www.globallookpress.com / Juliya Khanina

Тема:
Умер Александр Градский

Десятилетний Степан Михалков сильно ревновал родительницу и недоумевал — как она могла влюбиться в этого волосатого и громкоголосого дядю?

Актриса Анастасия Вертинская была второй женой композитора и певца Александра Градского. Когда они встретились, у артистки уже был сын от предыдущего брака с режиссером Никитой Михалковым. Знаменитый музыкант принял пасынка как родного, однако недавно актер и бизнесмен Степан Михалков рассказал, какие отношения были между ними на самом деле.

Вертинская и Градский прожили вместе всего два года — с 1976-го по 1978-й, хотя официально развелись только в 80-х. По словам наследника актрисы, он, тогда еще десятилетний мальчик, поначалу невзлюбил отчима.

«Я всегда ревновал маму, когда в доме появлялся мужчина. У нее после отца был всего один официальный брак, правда, недолгий — с Сашей Градским. Они влюбились друг в друга, когда мы с мамой отдыхали в Крыму. Рядом на горе был разбит палаточный лагерь МАИ (Московский авиационный институт — Прим. ред.), Градский давал там концерты», — признался Михалков в интервью изданию 7Дней.ру.

Однажды они с мамой пошли на выступление популярного музыканта и на протяжении всего концерта несравненная Вертинская не отрывала от этого длинноволосого исполнителя восторженного взгляда. Такое внимание было совершенно непонятно мальчику.

Ко всему прочему, у Градского тогда была сломана нога и он вынужден был выступать в гипсе. Ну как можно влюбиться в такого «волосатого», да еще и «безногого», который поет так громко?

«Как-то мы отправились к нему в гости. Мы остались в палатке ночевать, и я тут же всех возненавидел», — поделился детскими переживаниями пасынок композитора.

Сейчас Степану Михалкову уже 55 лет. Он пошел по стопам родителей и тоже избрал своей професией кинематограф. Снимался в кино, выступал в качестве продюсера и режиссера. Один из первых в стране создал професиональную студию по производству видеклипов и рекламных роликов. Также успешно занимается ресторанным бизнесом.

После развода с Анастасией Вертинской Градский женился еще дважды. В браке с Ольгой Фартышевой на свет появились старшие дети музыканта — сын Даниил и дочь Мария. Однако семейная жизнь спустя 20 лет закончилась расставанием. Маэстро встретил юную модель и актрису Марину Коташенко, которой суждено было стать четвертой и последней супругой композитора, а также матерью его двоих сыновей — Александра и Ивана.

Легендарный музыкант-мульти инструменталист скончался 28 ноября 2021 года в результате ишемического инсульта. Ему было 72 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что блогер Лена Миро высмеяла Коташенко, оставшуюся «средним классом», несмотря на наследство Градского.

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