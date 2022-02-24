Песков назвал условие для переговоров Путина и Зеленского

В Кремле не видят препятствий для организации переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако существует одно важное условие. В Киеве должны быть готовы к разговору об озабоченности Москвы вопросами в сфере безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По словам официального представителя Кремля, ранее российский лидер уже сформулировал свое видение возможных ожиданий от украинской стороны.

«Это нейтральный статус, это отказ от систем вооружений… Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это?» — отметил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил организовать переговоры с участием лидеров России и Украины на территории Минска. По его словам, сейчас необходимо определить повестку и выработать решение на будущее.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.

Вскоре после этого Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские ВКС вывели из строя 74 объекта военной инфраструктуры ВСУ.