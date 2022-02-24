Эксперт разоблачил фейк о танках РФ на улицах Харькова: «Это украинские Т-64»

Украинские СМИ и соцсети продолжают вводить в заблуждение читателей фейковыми материалами о российских войсках и их якобы «массовом уничтожении».

Telegram-канал «Украина.ру» опубликовал видео, на котором, как утверждается, российские танки едут по улицам Харькова. Однако военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм, изучив ролик, опознал в военной технике украинские танки Т-64.

В Facebook-аккаунте сухопутных войск Украины опубликовано фото горящей БМП. В пояснении говорится, что в районе города Глухова украинские военные с помощью противотанковых ракетных комплексов Javelin якобы «уничтожили колонну техники РФ» в количестве 15 танков Т-72.

В свою очередь военный эксперт идентифицировал горящую машину как модернизированную на Украине БМП-1, не имеющую никакого отношения к армии РФ.

Facebook @UkrainianLandForces

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем республики Донбасса обратились за военной помощью к России. Президент принял решение о проведении специальной военной операции в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Украине массово распространяют фейки об «уничтожении» российских танков и автоколонн.