Эксперт разоблачил фейк о танках РФ на улицах Харькова: «Это украинские Т-64»
На Украине продолжается массовая публикация фальшивых новостей о «победах» украинской армии.
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
Украинские СМИ и соцсети продолжают вводить в заблуждение читателей фейковыми материалами о российских войсках и их якобы «массовом уничтожении».
Telegram-канал «Украина.ру» опубликовал видео, на котором, как утверждается, российские танки едут по улицам Харькова. Однако военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм, изучив ролик, опознал в военной технике украинские танки Т-64.
В Facebook-аккаунте сухопутных войск Украины опубликовано фото горящей БМП. В пояснении говорится, что в районе города Глухова украинские военные с помощью противотанковых ракетных комплексов Javelin якобы «уничтожили колонну техники РФ» в количестве 15 танков Т-72.
В свою очередь военный эксперт идентифицировал горящую машину как модернизированную на Украине БМП-1, не имеющую никакого отношения к армии РФ.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем республики Донбасса обратились за военной помощью к России. Президент принял решение о проведении специальной военной операции в регионе.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Украине массово распространяют фейки об «уничтожении» российских танков и автоколонн.
- 24 февр
- Зеленский заявил о попытках России захватить Чернобыльскую АЭС
- 24 февр
- Число беженцев из Донбасса в России приближается к полумиллиону человек
- 24 февр
- Как уезжали российские дипломаты из Киева
- 24 февр
- CNN сообщает о переходе аэропорта «Антонов» на Украине под контроль ВКС РФ
- 24 февр
- На Украине распространяют фейки об «уничтожении» российских танков и автоколонн
- 24 февр
- Минобороны: Российские ВКС вывели из строя 74 объекта военной инфраструктуры ВСУ
- 24 февр
- Серябкина после концерта не смогла вылететь из Крыма: «Все нормально, еду домой»
- 24 февр
- Песков исключил возможность отделения России «железным занавесом»
- 24 февр
- Союз ветеранов Афганистана заявил о поддержке спецоперации в Донбассе
- 24 февр
- НАТО развертывает дополнительные оборонительные силы в восточной части альянса
Читайте также
70%
6.51 97.77
6.89
Нашли ошибку?