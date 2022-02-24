Военнослужащие ВСУ объяснили, почему решили сдаться в плен в Донбассе

Военнослужащие 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен в результате боя возле села Новогнатовка, признались на допросе, что сами приняли решение сдаться.

«Произошел штурм, нас взяли в плен… Сдались… Обороняли позицию около 12 человек, командир погиб. Остальные держали оборону, потом все вместе решили сдаться», — рассказал боец по имени Дмитрий.

Еще один военнослужащий дал понять, что не планировал участвовать в боевых действиях, когда соглашался на службу по контракту в ВСУ.

«Сначала пришла повестка на срочку (срочную службу — Прим. ред.). Я пошел на срочку, потом предложили перевестись в 53-ю бригаду на контракт. Обещали, что буду сидеть на ППД (пункт постоянной дислокации — Прим. ред.) в Северодонецке, то есть у себя дома, приходить просто как на работу… Прошел курс молодого бойца, потом погрузили в эшелон и привезли сюда», — рассказал Александр.

Он также ответил на вопрос, как в украинской армии относятся к неонацистам из нацбатов.

«Я слышал, что там одни наркоманы… Их не очень любят. Особенно „Азов“ — это вообще негативный батальон», — сказал боец.

Министр обороны Сергей Шойгу дал специальное распоряжение командирам подразделений вооруженных сил России об уважительном отношении к украинским военнослужащим в ходе проведения специальной операции «с учетом того, что они в отличие от националистов давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие ВСУ стараются уклоняться от прямых боестолкновений и запрашивают коридоры для выхода без оружия из зоны проведения спецоперации.