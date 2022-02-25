Какие российские регионы пострадали от обстрелов со стороны Украины 24 февраля
Приграничные территории России оказались в зоне поражения украинских «Градов» после начала военной спецоперации в Донбассе. Есть пострадавшие.
Фото, видео: РИА Новости / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Приграничные территории России оказались в зоне обстрела украинских «Градов». Есть пострадавшие.
В Белгородской области разрушены восемь частных жилых домов, ранены двое взрослых и ребенок.
Снаряды реактивных систем залпового огня разорвались на территории Краснодарского края и Крыма. Обошлось без жертв, но есть разрушения.
В Азовском море два гражданских судна под российскими флагами — танкер и сухогруз попали под ракетный удар. Огонь велся со стороны Мариуполя. В результате обстрела нефтевоз получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один моряк был ранен.
Также в Минобороны России прокомментировали информацию о крушении штурмовика Су-25 в ходе спецоперации в Донбассе. Самолет не был сбит. Авария произошла из-за ошибки пилотирования. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части.
А в Воронежской области разбился транспортный самолет Ан-26. Руководство Западного военного округа сообщает, что воздушное судно совершало плановый полет — перевозило военное имущество. Экипаж погиб. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. На место крушения направлена комиссия ВКС.
- 25 февр
- Беженцы из Донбасса прибыли на поезде в Самарскую область
- 25 февр
- Паникующий Столтенберг позвал на экстренный саммит НАТО «лишние» страны
- 25 февр
- Эксперты назвали возможный срок окончания российской операции по защите Донбасса
- 25 февр
- Надо было слушать! Как США спровоцировали Россию на спецоперацию в Донбассе
- 25 февр
- Жители Киева массово покидают город
- 25 февр
- Владимир Зеленский: «Нас поддерживают только на словах, мы остались одни»
- 25 февр
- СК РФ: не менее 14 снарядов выпустили по Ростовской области с Украины
- 25 февр
- Президент Украины Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации
- 25 февр
- Путин разъяснил Макрону причины спецоперации России в Донбассе
- 24 февр
- Джо Байден объявил о новых «мощных» санкциях в отношении России
Читайте также
80%
6.51 97.77
6.89
Нашли ошибку?