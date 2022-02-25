Какие российские регионы пострадали от обстрелов со стороны Украины 24 февраля

Приграничные территории России оказались в зоне обстрела украинских «Градов». Есть пострадавшие.

В Белгородской области разрушены восемь частных жилых домов, ранены двое взрослых и ребенок.

Снаряды реактивных систем залпового огня разорвались на территории Краснодарского края и Крыма. Обошлось без жертв, но есть разрушения.

В Азовском море два гражданских судна под российскими флагами — танкер и сухогруз попали под ракетный удар. Огонь велся со стороны Мариуполя. В результате обстрела нефтевоз получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один моряк был ранен.

Также в Минобороны России прокомментировали информацию о крушении штурмовика Су-25 в ходе спецоперации в Донбассе. Самолет не был сбит. Авария произошла из-за ошибки пилотирования. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части.

А в Воронежской области разбился транспортный самолет Ан-26. Руководство Западного военного округа сообщает, что воздушное судно совершало плановый полет — перевозило военное имущество. Экипаж погиб. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. На место крушения направлена комиссия ВКС.