Эксперты назвали возможный срок окончания российской операции по защите Донбасса

Российская спецоперация по защите Донецкой и Луганской Народных Республик вряд ли будет длиться долго. Не исключено, что итоги можно будет подводить уже через пять дней. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразили президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов и директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По мнению первого эксперта, пятидневного срока должно хватить, чтобы произвести основные действия вне больших городов. Оценивая обстановку, Абзалов заметил, что в ближайшее время могут быть освобождены Юг, Восток и Центр. Не исключено также, что военным удастся сделать коридор до Приднестровья.

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«Присоединения не будет, думаю. Потом могут начаться переговоры о признании республик, но это маловероятно, а также о новом периметре, то есть об изменившихся границах. Важно будет принять решение и о сохранении экономической активности. Пока рано предполагать, о чем там может идти речь, ситуация меняется на глазах», — сказал Дмитрий Абзалов.

Кашин уточнил, что в настоящее время уже можно говорить о заметном продвижении в Донбассе и в районе Харькова. По словам специалиста, маневр за пределами Донбасса нужен для окружения украинских сил на востоке и их ликвидации. С сожалением аналитик заметил, что там орудуют наиболее боеспособные силы ВСУ, которые за годы неприкрытого террора успели укрепиться и создать свою инфраструктуру.

«В данный момент у нас нет объективных данных, чтобы оценить масштабы происходящего. Можно предположить, что быстрое продвижение может быть за пределами Донбасса, где ниже плотность и качество войск, а также насыщенность территории укреплениями», — подытожил Василий Кашин.

18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили об экстренной эвакуации населения на территорию России из-за обострения ситуации в Донбассе, а также повышения активности диверсионных украинских групп.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем Республики обратились за военной помощью к РФ. Президент принял решение о проведении специальной военной операции.

Неоднократно подчеркивалось, что жизням и здоровью мирных жителей Незалежной ничто не угрожает: российские военные наносят удары только по инфраструктуре и объектам ВСУ с целью выведения их из строя для недопущения дальнейшей эскалации конфликта.

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