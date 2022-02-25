Надо было слушать! Как США спровоцировали Россию на спецоперацию в Донбассе

Политолог Виталий Третьяков подчеркнул в беседе с 5-tv.ru, что в международных отношениях есть только одна правильная позиция, если не хочешь оказаться чьей-то марионеткой, — быть решительным.

Президент США Джо Байден допустил целый ряд ошибок, которые привели к тому, что российский лидер Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил политолог Виталий Третьяков.

«Байден сказал, что Путин его предупреждал, что он вынужден будет пойти на такие меры, но как сказал Байден: „Я к этому не отнесся серьезно. Я не думал, что он на это решится“. Путин сказал, что не надо наталкивать на нас Украину, не надо вооружать Украину, не надо поощрять Украину, не надо давать ей возможность не выполнять Минские соглашения, не надо заводить структуры НАТО под любым видом на территорию Украины. Он это сказал Байдену, честно предупредил, но тот пропустил мимо ушей», — напомнил Виталий Третьяков.

Политолог отметил, что не все в Белом доме отнеслись к словам президента России легкомысленно. Ведь США все-таки решили вывезти своих дипломатов из Киева во Львов. Теперь же американскому лидеру остается только смириться с решительностью российского коллеги.

«Думаю, Байден оценил (решение Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе — Прим. ред.). В том смысле, что он понял, что Россия будет действовать решительно, отстаивая свои интересы. Байден сомневался, что Путин на это способен, Россия на это способна. Путин продемонстрировал, что способен. Это очень правильная позиция в международных отношениях», — убежден эксперт.

В заключение политолог подчеркнул, что в мировой политике только такая жесткая позиция может быть выигрышной — если только не хочешь кому-нибудь подчиниться.

О начале военной спецоперации в Донбассе Владимир Путин объявил ранним утром 24 февраля. Главной ее целью является демилитаризация Украины. Президент РФ подчеркнул, что в планы Кремля не входит оккупация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин дал исчерпывающее объяснение президенту Франции Эммануэлю Макрону о причинах спецоперации России в Донбассе.