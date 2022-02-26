Военный эксперт Литовкин назвал фейком фотографию военных ВСУ на мосту в Киеве

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 023

По словам обозревателя, позиции, в которых расположены военнослужащие, не используются в настоящей боевой обстановке.

Фото, видео: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO; Facebook @Виктор Литовкин, REUTERS, 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Опубликованная Reuters фотография солдат ВСУ на мосту в Киеве оказалась фейком. На снимке, который появился на странице издания в Twitter, изображены военнослужащие в полной боевой готовности на мосту в Киеве в ожидании потенциального врага.

Однако военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что в таких позициях невозможно защитить охраняемый объект, ведь бойцы на открытом пространстве могут стать удобной мишенью для предполагаемого противника. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Фотографии, которые распространил Reuters — они постановочные. Фотокорреспондент попросил изобразить какую-нибудь защиту украинских военных: они и разлеглись на мосту, демонстрируя свое стремление защитить этот мост. Но они все на виду! Так люди не защищают мост, потому что нет никаких систем защиты! Ну хотя бы мешки с песком положили бы, чтобы видно было, что они защищаются от возможной атаки с противоположной стороны», — отметил Виктор Литовкин.

REUTERS

По словам эксперта, солдаты в такой позиции теряют существенное преимущество в бою — их легко застать врасплох и полностью уничтожить. Бойцы ВСУ на фотографиях Reuters оказались «открыты» практически со всех стороны, поэтому не смогли бы дать достойный отпор потенциальному врагу в случае неожиданного военного противостояния.

«Если супостат не идиот, он не будет стрелять в упор: он зайдет сверху, зайдет сбоку… В общем, он расстреляет этих ребят, как говорят, „на раз“. Поэтому это изображение для того, чтобы красиво было, а к реальной боевой обстановке оно не имеет никакого отношения», — заметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что видео с последствиями «российского авиаудара по Украине» оказалось снято в Китае.

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Тема:
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