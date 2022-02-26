Корреспондент «Известий» побывал на прорванной ДНР линии обороны ВСУ

Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин побывал на прорванной группировкой войск Донецкой народной республикой (ДНР) линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Линия обороны ВСУ, которую прорвали. Мы находимся на укрепрайоне, который еще совсем недавно удерживали военнослужащие ВСУ. Их тела здесь лежат по всюду. Еще не успели убрать.

По всюду боеприпасы, оружие, а это корпус от знаменитого британского ракетного комплекса, на который возлагались такие большие надежды. Его использовали, но не помогло. Техникой ДНР подбита была. Это не панацея, как выясняется.

Возможно, рота или батальон сидел. Им предлагали сдаться, отойти без боя просто. Но они отказались. В итоге здесь все раскрошили просто в щепки.

На земле лежит украинский флаг. А еще на столбе висел флаг запрещенной в России группировки «Правый сектор», что говорит о том, что здесь на позициях были еще и правосеки.

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