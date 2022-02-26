В сети появился фейк о допросе «полковника РФ» в плену ВСУ

В сети и СМИ продолжают распространять фейковые новости на фоне сложной ситуации на Украине. Новый день — новая провокация: появилось видео с допросом якобы полковника РФ, «взятого в плен» служащими ВСУ. По данным 5-tv.ru, в главной роли — один из украинских военных.

На кадрах отчетливо видно, как некий мужчина с бородой позирует едва ли не в одном нижнем белье. На нем наручники, за спиной флаги, которыми сегодня активно бравируют украинские агрессоры. Исполнитель роли российского полковника делает вид, что его заставляют обзывать президента РФ, а также произносить нацистские лозунги.

«Ну парни, ну вы чего?» — отыгрывает роль мужчина.

Фото этого же человека впоследствии нашли в социальных сетях — он позирует в форме военнослужащего ВСУ. Кому и зачем нужна провокация — вопрос риторический.

ВКонтакте @id172112873

Фейковые видеозаписи регулярно появляются в социальных сетях и даже зарубежных СМИ. Так, к примеру, 25 февраля испанский телеканал выдал кадры из видеоигры Arma 3 за действия российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем Республики обратились за военной помощью к РФ. Президент принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru показал разоблачение главных фейков западных СМИ о спецоперации в ДНР.