В сети появился фейк о допросе «полковника РФ» в плену ВСУ

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 001

Главную роль исполнил украинский военнослужащий. Попытка очередной провокации с треском провалилась.

Фото, видео: Telegram / Бушующий мир

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

В сети и СМИ продолжают распространять фейковые новости на фоне сложной ситуации на Украине. Новый день — новая провокация: появилось видео с допросом якобы полковника РФ, «взятого в плен» служащими ВСУ. По данным 5-tv.ru, в главной роли — один из украинских военных.

На кадрах отчетливо видно, как некий мужчина с бородой позирует едва ли не в одном нижнем белье. На нем наручники, за спиной флаги, которыми сегодня активно бравируют украинские агрессоры. Исполнитель роли российского полковника делает вид, что его заставляют обзывать президента РФ, а также произносить нацистские лозунги.

«Ну парни, ну вы чего?» — отыгрывает роль мужчина.

Фото этого же человека впоследствии нашли в социальных сетях — он позирует в форме военнослужащего ВСУ. Кому и зачем нужна провокация — вопрос риторический.

ВКонтакте @id172112873

Фейковые видеозаписи регулярно появляются в социальных сетях и даже зарубежных СМИ. Так, к примеру, 25 февраля испанский телеканал выдал кадры из видеоигры Arma 3 за действия российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем Республики обратились за военной помощью к РФ. Президент принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru показал разоблачение главных фейков западных СМИ о спецоперации в ДНР.

Тема:
Специальная военная операция России
27 февр
Байден назвал новую мировую войну альтернативой масштабным санкциям против РФ
27 февр
Лукашенко и Макрон обсудили спецоперацию России по защите Донбасса
26 февр
Захарова назвала безосновательными обвинения НАТО в адрес России
26 февр
Продвижение группировки войск ДНР и ЛНР значительно ускорилось. Последние данные на 26 февраля
26 февр
Техника ДНР устояла против оружия НАТО — репортаж из эпицентра боевых действий
26 февр
В России запустили флешмоб в поддержку спецоперации по спасению Донбасса
26 февр
На Украине выдали сбитый Ан-26 ВСУ за крушение самолета России
26 февр
Президент Киргизии заявил о поддержке решительных действий РФ по защите Донбасса
26 февр
Бесконтрольная раздача оружия постепенно погружает Киев в хаос
26 февр
На Украине заблокировали ряд российских сайтов
-5° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
83.55
-3.38 93.60
-4.17
Самые верные: ТОП-3 знака зодиака, для которых развод неприемлем

Последние новости

2:23
Молодой миллионер из Казахстана стал вторым «Холостяком» в новом сезоне шоу
1:59
Самые верные: ТОП-3 знака зодиака, для которых развод неприемлем
1:26
Попавшие под санкции российские банки отключат от системы SWIFT
1:23
Наталья Рудова стала аутсайдером шоу в Африке из-за интриг и заговоров
0:59
Байден назвал новую мировую войну альтернативой масштабным санкциям против РФ
0:44
Лукашенко и Макрон обсудили спецоперацию России по защите Донбасса

Сейчас читают

Добавь огонька: четыре секс-трюка, которые согреют вашу остывшую постель
Астрологи рассказали, как привлечь деньги разным знакам зодиака
На Украине решили силой усадить завравшегося Зеленского за стол переговоров с РФ
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год