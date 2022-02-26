Путин в канун потенциальных переговоров приостановил продвижение ВС РФ на Украине
Однако Киев перестал отвечать на запросы и продолжать диалог после согласия Москвы.
Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; REUTERS, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин в канун потенциальных переговоров с украинскими властями приостановил продвижение ВС РФ на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Однако Киев перестал отвечать на запросы и продолжать диалог после согласия Москвы, поэтому после паузы сегодня выполнение боевых задач в рамках спецоперации по защите Донбасса продолжилось.
«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России, отдал приказ о приостановке продвижения российских войск. <…> Так как по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение российских сил в соответствии с планом российской операции», — заявил Песков.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, с инициативой о переговорах выступил президент Украины Владимир Зеленский. В ответ на это Владимир Путин заявил о готовности прислать делегацию в Минск. Позднее он отметил, что Киев не согласен на встречу в Минске и выбрал в качестве площадки для диалога Варшаву. После этого украинская сторона «ушла со связи». Параллельно с этим появились новости о развертывании вооружения ВСУ в жилых кварталах Киева.
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