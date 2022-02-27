Подполковник СБУ рассказал о подготовке Киева к провокациям с убийствами

Украинские спецслужбы готовят жестокие провокации с убийствами. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил перешедший на сторону ДНР подполковник СБУ Василий Прозоров.

«От своих источников в силовых структурах на Украине я получил информацию, что в ближайшее время специальные группы из спецподразделений военной разведки ГУР Минобороны, сил спецопераций вооруженных сил и службы безопасности Украины планируют провокации. А именно — убийства мирных граждан людьми, переодетыми в форму российских военнослужащих. Это будет сделано для того, чтобы разбудить в людях ненависть к российской армии, для создания информационного фона, и вообще воздействия на умы и сердца», — рассказал Прозоров.

По его словам, на данный момент у Украины нет никаких доказательств того, что российская армия плохо обращается с мирным населением, потому что их действительно не существует. Как известно, президент РФ Владимир Путин дал четкое указание военнослужащим вести себя с мирным населением корректно и максимально вежливо.

При этом, как неоднократно подчеркивалось, Россия не планирует причинять никакого зла мирным гражданам. Для того чтобы исказить истинное положение дел, украинские спецслужбы по четкой команде администрации президента страны планируют организацию подобных операций.

«Сотрудники украинских спецслужб, переодетые в форму российской армии, будут убивать, грабить украинское население, а также мародерствовать», — сообщил Прозоров.

Он также отметил, что эти сведения уже переданы российскому командованию и все необходимые меры противодействия будут приняты. Тем более учитывая тот факт, что у спецслужб России имеется достаточно богатый опыт противодействия диверсионным террористическим операциям.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. После нескольких десятков обстрелов со стороны ВСУ руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявило массовую эвакуацию мирного населения на территорию России. В первую очередь вывозили детей, а также женщин и пожилых людей.

22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. По данным ВЦИОМ, это решение поддержали 78% россиян. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.

Утром 24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.

По данным Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как войска ЛДНР продвигаются вглубь Украины.

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