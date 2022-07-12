Хакер RaHDIt рассказал, как Зеленский «помог» пленить украинских боевиков

Решение офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что выводить войска из Мариуполя запрещено, дало возможность российским войскам окружить большую группировку украинских сил под Мариуполем и взять их в плен. Об этом рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt.

«Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на „Азовсталь“, кроме самого националистического батальона „Азов“*, туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим», — цитирует РИА Новости слова хакера.

По его словам, военные доказывали представителям офиса, что это нецелесообразное решение, однако Зеленский был непреклонен. В случае с Лисичанском военные все-таки смогли убедить свое руководство уйти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подразделения Луганской народной республики и России продолжают движение в сторону Северска, а также военные действия по освобождению населенного пункта Серебрянка. Союзные войска взяли под контроль Григоровку.