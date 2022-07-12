Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Хакер RaHDIt рассказал, как Зеленский «помог» пленить украинских боевиков

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 401

Из-за решения офиса президента Украины на «Азовсталь» съехались множество националистов, где все вместе и попали в окружение.

Хакер RaHDIt рассказал, как Зеленский «помог» пленить украинских боевиков

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Решение офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что выводить войска из Мариуполя запрещено, дало возможность российским войскам окружить большую группировку украинских сил под Мариуполем и взять их в плен. Об этом рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt.

«Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на „Азовсталь“, кроме самого националистического батальона „Азов“*, туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим», — цитирует РИА Новости слова хакера.

По его словам, военные доказывали представителям офиса, что это нецелесообразное решение, однако Зеленский был непреклонен. В случае с Лисичанском военные все-таки смогли убедить свое руководство уйти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подразделения Луганской народной республики и России продолжают движение в сторону Северска, а также военные действия по освобождению населенного пункта Серебрянка. Союзные войска взяли под контроль Григоровку.

Тема:
Специальная военная операция России
12 июл
Сенатор Климов оценил вероятность ограничений прав и свобод россиян из-за СВО
12 июл
Наши ангелы-хранители: военный хирург рассказал о самых сложных операциях в ДНР
12 июл
Желающих все меньше: Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине
12 июл
Украинские военные применили дрон-камикадзе против мирных жителей Энергодара
12 июл
Братские узы: Группа «Ва-Банкъ» выпустила клип, посвященный ситуации в Донбассе
12 июл
Песков прокомментировал возобновление переговоров РФ с Украиной
12 июл
МО заявило об уничтожении пусковых установок Harpoon «Искандерами» под Одессой
12 июл
Британская MI6 заявила о подготовке ВС РФ к наступлению на Украине
12 июл
Лукашенко заявил о подходе мира к пропасти большой войны из-за политики Запада
12 июл
Безнадежные ряды: ВСУ теряют в месяц более 20 тысяч человек
+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 12 июля

Последние новости

21:02
Убивала ли актриса Малявина своего мужа? —адвокат разобрал факты преступления
20:48
HIMARS в руках «неандертальцев»: хроника атаки ВСУ по Новой Каховке
20:36
В Петербурге проходит социогуманитарный форум в рамках олимпиады «Я — профессионал»
20:26
«Не хочу заниматься творчеством»: певица Слава пожаловалась на тяжелую депрессию
20:17
Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян
20:09
Из-за жары в Европе под угрозой авиасообщение и работа электростанций

Сейчас читают

Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян
«До сих пор лечим»: Лолита Милявская вспомнила, как на ее маму напали в Киеве
Отец Фриске о скандале на вечере ее памяти: «Знал, что без этого не обходится»
Как привезти авто в РФ из Белоруссии, Армении и Казахстана, и сколько это стоит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год