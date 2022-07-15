В самый центр Донецка — на автовокзал — прилетел мощный снаряд. Предположительно, стреляли из американской гаубицы. И огонь велся специально по месту, где всегда много людей. Никаких военных объектов и близко нет.

По последним данным, два человека погибли. Это девушка, которая возвращалась домой с работы, и водитель маршрутки. На месте работал корреспондент «Известий». Первые кадры после атаки — в репортаже Романа Польшакова.

Самый центр Донецка, автовокзал: здесь всегда многолюдно. В тот момент, когда сюда прилетели украинские снаряды, из автобуса выходили пассажиры. Видно, что маршрутка вся посечена, выбиты окна, внутри много крови. Два человека погибли на месте. Еще троих увезла скорая.

Это кадры с первыми секундами после артиллерийского удара нацистов. Пострадавшим пытаются помочь прохожие, а также медики.

Среди пострадавших 17-летняя девушка — осколок попал ей в живот. Людей на улице было много. Продавца этого магазина уберег прилавок и холодильник. Осколками усыпало всю площадь, но основной удар на себя принял автобус. Остановка конечная, маршрутка почти пустая, иначе жертв было бы больше.

Никаких военных объектов рядом нет. Только вокзал, магазины, офисное здание и жилые дома. Что в очередной раз подтверждает: боевики целились в скопление именно мирных людей.

А по этому повреждению на крыше можно понять, с какой стороны летел снаряд. Летел со стороны Красногоровки, и вот как раз упал здесь — в самом центре Донецка. Сотрудники СЦКК уже установили — прилетов было как минимум два. Первый никого не задел, вторым уже попали. На место трагедии приехал и глава ДНР Денис Пушилин.

«Уже точно установлено — 155 калибр. Это американское вооружение М-777», — заявил глава ДНР.

Сейчас на вокзале работают медики, военные, полицейские и журналисты. Мирных здесь практически нет. Машин проезжает очень мало, все боятся повторных прилетов. Получается, это место, где всегда большое скопление людей, ВСУ уже пристреляли.