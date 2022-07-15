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Силы ДНР зачищают восточные районы Северска

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 171

Зачистка проводится мелкими группами, точной информации, что основные силы ВСУ вышли пока нет.

Силы ДНР зачищают восточные районы Северска

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Специальная военная операция России

Военные Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут зачистку восточных районов Северска от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются. Подтвердить что основные силы ВСУ вышли пока с уверенностью не могут. Наша арта отрабатывает по зеленке вокруг города», — написал он в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт Балтиморского университета США Дэвид Лингельбах уверен, что глава российского государства не будет совершать очевидных шагов. У России есть три направления, по которым она может пойти после СВО на Украине. Если западные лидеры не прислушаются к предложениям президента РФ Владимира Путина, мир погрузится в ад. Такое мнение высказал глава Сербии Александр Вучич, комментируя текущую ситуацию на геополитической арене.

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