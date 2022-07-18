«Прямо в окно или дверь»: «Искандер» уничтожил командный бункер ВСУ

Минобороны РФ показало, как комплекс «Искандер» уничтожил бункер ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Ракетный комплекс «Искандер» может поражать цели с высочайшей точностью.

Кадры уничтожения бункера ВСУ. Для этого применили крылатую ракету комплекса «Искандер». Она не только прошла все расстояние на сверхмалой высоте, но и ударила в самую уязвимую точку командного бункера.

«Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь», — пояснил начальник расчета пусковой установки Николай.

Несмотря на свой внушительный вид и большую массу, «Искандеры» моментально меняют позицию после удара. И хотя за ними охотятся украинские дроны и диверсионные группы, опыт российских военных и тщательная маскировка не позволяют противнику подобраться к нашим ракетным комплексам.

Тема:
Специальная военная операция России
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