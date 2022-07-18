Они отбирали кровь: кто и зачем ставил бактериологические опыты на боевиках ВСУ
Сенатор Косачев: на боевиках ВСУ ставили бактериологические опыты
Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine; Пресс-служба Cовета федерации
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Результаты исследований указали на аномальное количество «нестандартных» веществ в биоматериалах националистов.
На украинских военнослужащих ставили бактериологические опыты. Об этом журналистам рассказал сенатор РФ Константин Косачев после заседания комиссии.
«Анализ заборов крови у украинских военнослужащих, которые оказались в плену, подтверждает, что по целому ряду заболеваний, в том числе атипичных для украинцев, содержание соответствующих веществ в крови в разы, может быть, в десятки раз превосходит поддающиеся объяснению нормы», — отметил он.
По словам политика, это является доказательством проведения опытов над украинскими военнослужащими. Из этого следует, что на территории Украины действительно проводились определенные эксперименты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний.
«При определенных обстоятельствах эти заболевания могли бы распространяться в наступательных целях», — объяснил сенатор.
Напомним, что в марте были найдены новые факты, подтверждающие причастность США в экспериментах на Украине. Как оказалось, связанный с этим проект «Ю-Пи-2», о котором говорилось в секретных документах, создавался и разрабатывался непосредственно в Пентагоне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинскими силами руководят инструкторы НАТО.
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