Генерал-лейтенант Германии Альфонс Маис признал, что мощь российских вооруженных сил не стоит недооценивать, специальная военная операция на Украине будет идти до полного истощения украинской армии.

Также он отметил, что российские войска продвигаются вперед километр за километром за счет мощной артиллерии. Тут остается один вопрос, как долго сможет продержаться украинская сторона.

«Армия России станет боеспособнее. Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами», — говорит Маис в беседе с Handelsblatt.

Генерал-лейтенант отметил, что российская армия за время проведения получит бесценный опыт.

Помимо всего он затронул тему оснащения бундесвера, сказав, что серьезные недостатки немецких сухопутных войск будут устранены в течение пяти лет.

Специальная военная операция по защите жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Цель ее проведения — защита людей, которые находились восемь лет под ударом украинской армии, а также подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Министр обороны России Сергей Шойгу российской группировке «Запад» активно уничтожать беспилотники противника, которые атакуют освобожденные территории Украины.