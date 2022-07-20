Шойгу поручил группировке «Запад» жестко пресекать обстрелы освобожденных регионов
Ситуация в ДНР и ЛНР остается напряженной. ВСУ не оставляют попыток атаковать мирных жителей.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; mil.ru
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал российской группировке войск «Запад» активно уничтожать беспилотники противника, пытающегося атаковать освобожденные территории Украины, ДНР и ЛНР. Особенно там, где области граничат с РФ.
«Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также указывается, что поручение дано исходя из доклада командующего группировкой «Запад» генерал-лейтенанта Андрея Сычевого о нынешней обстановке на приграничных территориях.
Недавно украинские беспилотники попытались обстрелять пограничный пост и АЗС в Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, все находящиеся рядом гражданские объекты остались целыми. Однако вражеские летательные аппараты пробили остекление АЗС и внешнюю обшивку здания. Кроме того, националисты не оставляют попыток атаковать мирные кварталы ЛНР и ДНР после бегства.
Ранее 5-tv.ru показывал, как позиции украинских националистов накрывают огнем «Ураганов».
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