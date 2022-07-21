Тяжелые минометы «Тюльпан» с ювелирной точностью уничтожают опорные пункты ВСУ
Аналогов в мире данному вооружению нет, как и технике нанесения удара.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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Российская артиллерия при поддержке авиации уничтожила девять командных пунктов боевиков и шесть складов с вооружением и боеприпасами. Об этом сегодня сообщили в Минобороны.
Серьезный ущерб укрепленным позициям противника наносят расчеты тяжелых минометов «Тюльпан». Орудие имеет уникальный 240-милимитровый калибр. Аналогов в мире нет. Задача «Тюльпанов» с ювелирной точностью уничтожают опорные пункты противника, склады и прочее.
«Основное отличие минометов от ствольной реактивной артиллерии — это принцип полета снаряда. Принцип полета снаряда ствольной артиллерии — это навесная траектория, принцип работы минометов — это мортирная траектория. У нас имеются другие задачи. Есть вероятность того, что противник находится на обратных скатах, высотах, в окрестностях каких-то домов, зданий. Наша задача их поражать», — рассказал старший офицер на батарее 2С4 «Тюльпан».
Как сообщили в Минобороны, украинские войска несут значительные потери на востоке страны. На этом фоне жители западных областей, мобилизованные в ряды ВСУ, отказываются участвовать в боевых действиях. Так поступила бригада территориальной обороны в Волынской области — в полном составе. В результате подразделение пришлось разоружить и расформировать.
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