Союзные войска обрушили мощь «Градов» на позиции ВСУ под Донецком

Раз за разом российские специалисты бьют по складам, технике и живой силе ВСУ, загоняя их все глубже и глубже в котел окружения.

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Зарембо; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Жаркие бои сейчас идут к юго-западу от Донецка в направлении Угледара. На позиции украинских формирований в этом районе реактивные установки «Град» союзных войск обрушили мощный удар. Эксклюзивные кадры — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Они только получили координаты цели и уже на полном ходу мчатся на огневой рубеж. Задача расчета «Града» — уничтожить вблизи Угледара артиллерию боевиков, которую они спрятали в посадках.

Н то, чтобы развернутся и отработать есть пару минут, потому что в воздухе активно работает аэроразведка противника. Наводка занимает меньше минуты.

До цели 15 км. Работать будут без пристрелочных — на них нет времени.

Бойцы этого расчета реактивщиков Вооруженных сил России называют себя синоптиками. Их прогнозы говорят всегда сбываются. Каждый день и по несколько раз.

«По новостям показывают: „Сегодня синоптики сказали, будет град“. Понравилось, подходит. <…> Хочется еще больше работать», — поделился военный.

Работают по Угледарскому направлению уже два месяца. Позиции и огневые точки боевиков давно известны: они находятся на господствующей высоте, все вокруг простреливается. Националисты не один год оборудовали там укрепрайоны, которые теперь нужно сравнять с землей. И только после этого идти на штурм.

«Неделю назад поразили РСЗО „Град“, еще одну машину сожгли и склад с боеприпасами два-три дня назад», — рассказал боец.

А это интервью нам пришлось прервать.

Все происходило на наших глазах. Полный боекомплект был уже заряжен. Через пять минут расчет был на позиции. После работы «Града» нужно срочно уезжать — возможен контрбатарейный огонь.

Пока едем, позади слышим прилеты. Результат ответного огня — выжженное поле.

Перезаписать прерванное интервью пришлось после работы расчета, и главный вопрос уже был другим.

«Отлично отработали?»

В данный момент мы поражали технику противника, которая была в районе ожидания, сказали, что цель накрыли, все отлично», — поделился успешным результатом работы военный.

Каждый такой выход РСЗО отодвигает боевиков, загоняя их вглубь южной окраины котла. И приближает к тому, что стратегически важная высота — Угледар, скоро будет взята. А оттуда уже можно ближе подойти к тем позициям нацистов, с которых они обстреливают Донецк и окрестности.

Тема:
Специальная военная операция России
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