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«Они нас гнобили!» — жительница ЛНР рассказала об издевательствах со стороны ВСУ

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 19

Жительница освобожденной Белогоровки рассказала о сожженных заживо военными ВСУ односельчанах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; RT

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Тема:
Специальная военная операция России

Сельская учительница из освобожденной Белогоровки лично видела, как украинские националисты жгли заживо прятавшихся в здании школы детей.

Жительница освобожденного поселка Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР) Валентина рассказала о зверствах украинских националистов, погубивших десятки ее односельчан. Российских военных женщина, бывшая учительница, встретила со словами благодарности и советским красным знаменем в руках.

Она вспомнила, как боевики ВСУ взорвали подвал школы, в котором прятались от обстрелов люди со своими детьми. Семьи горели заживо, и этого местные не забудут и не простят никогда. Корреспонденту RT Мураду Газдиеву Валентина призналась: она надеется, что киевская власть понесет расплату за все свои преступления.

«Этот флаг — это наша Родина. Мы же родились и выросли в Советском Союзе, и они (ВСУ — Прим. ред.) нас за эти символы, за (георгиевские) ленточки, за красный флаг, они нас тут гнобили так, что вообще невозможно. Увидят ленточку — срывают», — делилась женщина.

Красное знамя Валентина с сестрой Татьяной хранят с 1970-х годов, в эпоху спецоперации по защите Донбасса оно стало символом пророссийски настроенных украинцев. Не потому что они придерживаются коммунистической идеологии или хотят ее вернуть — просто люди верны наследию своего прошлого. Солдаты ВС РФ продолжили свой путь с этим символом в руках.

«Спасибо вам большое всем за помощь. Приехали, привезли водичку, хлеба, накормили нас, а самое главное — защитили. Мы стали стать спокойно ночью, не обстреливали нас каждую ночь и каждый день… Есть самое сильное оружие — это бумеранг. Этот бумеранг к ним (украинским националистам. — Прим. ред.) вернется со смертями наших детей, односельчан, с кровью — все к ним вернется», — плача, говорила Валентина.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля, главными целями президент Путин назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту от восьмилетнего гнета, «геноцида и издевательств» мирного населения Донбасса. Лидеры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) во избежание гуманитарной катастрофы обратились к Москве за помощью после очередного обострения на границах с Незалежной и серии артобстрелов со стороны ВСУ.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил о намерении переломить ход военной кампании.

Тема:
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