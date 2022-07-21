Глава офиса Зеленского заявил о намерении переломить ход военной кампании

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении властей страны до зимы переломить ход военной кампании против России.

«Важно сейчас не дать русским затянуть нас с войной в зиму. Президент Украины настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее», — написал он в своем Telegram-канале.

Также по словам Ермака, многое зависит от украинских военнослужащих.

«Скоро будет много сюрпризов», — заявил он.

К слову, киевский режим при этом продолжает раскачивать лодку и постоянно выпрашивает у Запада все больше и больше оружия. Ряд экспертов начинает склоняться к тому, что основными целями является не столько снабжение Вооруженных сил Украины, а желание нажиться на продаже иностранного вооружения в другие страны. Так, много вопросов вызвало крушение Ан-12 в Греции. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет перевозил оружие из Сербии в Бангладеш. На месте катастрофы в течение двух часов раздавались взрывы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массовые обстрелы по жителям ЛНР и ДНР. Все попытки для урегулирования конфликта мирным путем были проигнорированы Киевской властью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Владимира Зеленского мечтает стать националистом.