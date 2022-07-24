В Харьковской области начали выплачивать пенсии и пособия

Россия реализует последовательные меры поддержки населения на освобожденных территориях.

Выплаты социальных пособий и зарплат пенсионерам и бюджетникам начались в Харьковской области. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий, пенсий. Там тоже сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать. Пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия», — рассказал он в видеоотчете в своем Telegram-канале.

На днях в освобожденные поселки Харьковской области прибыл очередной конвой с гуманитарной помощью. Российские военные доставили 50 тонн продовольствия — крупы, консервы и муку. Сейчас купить даже самое необходимое просто негде: ВСУ при отступлении уничтожили все магазины и склады. Местные жители признаются: помощь из России для них — единственный шанс выжить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на освобожденных территориях Харьковской области утвердили герб и флаг с золотым двуглавым орлом.