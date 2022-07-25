Песков рассказал, как борются с нагрянувшей в Москву жарой в Кремле
Песков рассказал, что для борьбы с жарой в Кремле внимательно регулируют работу кондиционеров
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
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Журналистов обеспокоило покашливание президента РФ на заседании форума Агентства стратегических инициатив. Владимир Путин связал это с усиленной работой кондиционеров.
В Кремле с большим вниманием следят за работой кондиционеров с учетом нагрянувшей в Москву жары. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях, избегаем сквозняков», — отметил он, отвечая на вопрос о предпринимаемых мерах для того, чтобы глава государства «не простыл».
Причиной беспокойства представителей СМИ стали покашливания президента РФ Владимира Путина во время форума Агентства стратегических инициатив. Глава государства связал свое самочувствие с усиленной работой кондиционеров в Тегеране во время его визита — там температура на улице стремилась к 40 градусам жары.
Позднее Песков признался, что в той поездке он и сам осип. Сейчас же сотрудники администрации российского лидера следят за тем, чтобы ситуация не повторилась.
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