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Песков рассказал, как борются с нагрянувшей в Москву жарой в Кремле

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Песков рассказал, что для борьбы с жарой в Кремле внимательно регулируют работу кондиционеров

Песков рассказал, как борются с нагрянувшей в Москву жарой в Кремле

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Погода

Журналистов обеспокоило покашливание президента РФ на заседании форума Агентства стратегических инициатив. Владимир Путин связал это с усиленной работой кондиционеров.

В Кремле с большим вниманием следят за работой кондиционеров с учетом нагрянувшей в Москву жары. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях, избегаем сквозняков», — отметил он, отвечая на вопрос о предпринимаемых мерах для того, чтобы глава государства «не простыл».

Причиной беспокойства представителей СМИ стали покашливания президента РФ Владимира Путина во время форума Агентства стратегических инициатив. Глава государства связал свое самочувствие с усиленной работой кондиционеров в Тегеране во время его визита — там температура на улице стремилась к 40 градусам жары.

Позднее Песков признался, что в той поездке он и сам осип. Сейчас же сотрудники администрации российского лидера следят за тем, чтобы ситуация не повторилась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая погода будет в Москве в первую неделю августа.

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