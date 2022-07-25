Москвичам на заметку: какая погода будет в столице в первую неделю августа?

С каждым годом начало августа ознаменовывается снижением температурных показателей. Это лето не исключение.

В первую неделю августа жителей Москвы ожидает температура 20-25 градусов вместе с небольшими дождями, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой». Таким образом, тенденция постепенного понижения температурных показателей летом продолжится.

«От сильной жары в 30 градусов мы придем к просто очень теплой погоде. В первую пятидневку в августе среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов. И, конечно, без дождей этот период не обойдется», — пояснил метеоролог.

Однако эксперт добавил — прогноз предварительный. Данные будут обновляться, уточняться и возможно меняться.

«Нужно понимать, что подобные предварительные прогнозы заблаговременностью более семи суток имеют не самую высокую оправданность», — заключил Шувалов.

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